Ленинградская область, 12 сентября, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал депутатов Законодательного собрания Ленобласти активнее агитировать и приглашать избирателей проголосовать на предстоящих президентских выборах в марте 2018 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 12 сентября, глава региона на встрече с парламентариями высказал недовольство низкой явкой на прошедших довыборах в Госдуму 10 сентября.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

Напомним, по мнению экспертов, прошедшие в России выборы, в том числе довыборы в Госдуму в Ленинградской области, являются «репетицией» президентских в марте будущего года. А невысокая избирательная активность может создать риски в ходе приближающейся президентской кампании, считают аналитики.

«Мы должны с вами понимать, что активность избирателей зависит в том числе и от нас: от того, как мы агитируем, предлагаем прийти проголосовать, объясняем людям, что такое голосование. Как только открываешь сайты, чуть ли не весь поселок сидит и обсуждает не столько местную власть, сколько районную, областную и федеральную. Как доходит до голосования, где все эти активисты? Наверное, действительно, диванные активисты — попу от дивана не оторвать. А на выборы приходит 35−40% поселения. А сайт смотришь, в обсуждении жизни поселка участвуют все, кто писать и читать может. Почему так происходит?» — возмутился Александр Дрозденко.

Губернатор напомнил, что «у нас с вами впереди большие выборы», выборы президента России. По его словам, явка на прошедших 10 сентября муниципальных выборах оказалась неплохая, но на довыборах в Госдуму и Заксобрание региона — ниже, чем на выборах прошлого года.

«Очень важно, чтобы мы к этим выборам подошли единым, сплоченным, уверенным в себе субъектом. Чтобы мы их провели на высоком уровне по явке наших жителей. Чтобы все с вами проявили большую гражданскую сознательность и солидарность. Надеюсь, вы как депутаты будете также принимать в этом участие», — призвал глава Ленобласти.

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С мнением губернатора согласился спикер областного парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Бебенин. По его словам, жители региона очень активно обсуждают любую проблему муниципального, регионального и федерального уровня в соцсетях, средствах массовой информации и просто в обыденной жизни, но на выборы не приходят.

«Когда мы просим людей прийти и проголосовать за тех, кому они доверяют, чтобы этих проблем, которые, по их мнению, плохо решаются, не было… Придите, скажите, кому вы доверяете, кто, по вашему мнению, будет наиболее эффективно работать», — сказал Бебенин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области на выборах в Госдуму в Кингисеппском одномандатном избирательном округе №112 с результатом 61,58% голосов победил замглавы областного правительства по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк, выдвинутый партией «Единая Россия».

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На довыборах в Законодательное собрание Ленобласти также с большим отрывом победил единоросс Вадим Малык, гендиректор ООО «Усть-Лужская сетевая компания», набравший 73,43% голосов.

Явка на довыборах в Госдуму составила 24,62%. На довыборах в Заксобрание региона — 20,5%. Активность избирателей на муниципальных выборах оказалась выше — 28,39% в среднем.