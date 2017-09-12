Москва, 12 сентября, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Россия обладает гибкой позицией по Донбассу, включая вопрос о размещении там миротворцев, однако в основе ее лежит незыблемость минских соглашений. Об этом 12 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

В ответ на просьбу прокомментировать детали переговоров лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель представитель Кремля пояснил, что вопрос о миротворцах ООН, которые могли бы обеспечивать безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе, поднимается в продолжение дискуссий, путем которых ищется компромисс.

Песков напомнил, что российская сторона не раз демонстрировала свою последовательную позицию, гибкую, но основанную на незыблемости минских договоренностей. Он отметил, что возможность размещения миротворцев никто не отвергал.

«Сам Путин рассказывал, что обсуждалась тема некоего вооружения участников миссий ОБСЕ, но поскольку эта не совсем миссия, присущая этой организации, нет соответствующего персонала, нет квалификации, нет норм соответствующих, то эти обсуждения не возымели никакого результата», — пояснил он и добавил, что «априори никто не исключал возможности каких-то миссий».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых Путин одобрил размещение миротворческой миссии ООН за линией разграничения в Донбассе. При этом речь идет лишь о случаях, когда миротворцы будут обеспечивать безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, действующих в рамках минских соглашений.

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