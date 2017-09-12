Донецк, 12 сентября, 2017, 13:33 — ИА Регнум. В зоне вооружённых действий в Донбассе в районе Красногоровки (Донецкая область) в результате минометного обстрела погиб снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кривиденко Максим. Об этом сообщается на странице «Книга памяти погибших за Украину» в Facebook вчера, 11 сентября.

Xvesti.ru Украинский снайпер

На странице Facebook сообщается, что погибший числился в составе 28-й отдельной механизированной бригады.

Как отмечается на украинской странице, погибший служил в армии Украины с 2012 по 2013 год. Сразу после демобилизации осенью 2013 года, Кривиденко по собственным убеждениям принял активное участие в протестах в Киеве. В 2014 году в составе украинских неонацистов отправился в Крым для поддержки протестных акций, выступающих против возвращения Крыма в состав России.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября ВСУ 44 раза нарушили режим тишины. Украинские силовики 32 раза из тяжёлой артиллерией обстреляли территорию ДНР. Территория ЛНР подверглась обстрелу 12 раз.

Напомним, в Донбассе с 25 августа объявлено «школьное перемирие». По данным миссии ОБСЕ, снижение активности военных действий произошло только в первые дни «перемирия», после чего обстрелы продолжились.