Москва, 12 сентября, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Рабочий образец двигателя EmDrive, который, как утверждает телеканал CCTV-2, создали китайские ученые, не нарушает законов физики. Работает ли он на самом деле, покажут испытания в космосе, которые пообещали осуществить разработчики.

Elvis Popovic EmDrive

В видеоролике показывается процесс работы двигателя, а также его внешний вид. По утверждениям разработчиков, прототип нового двигателя был успешно испытан в космической лаборатории «Тяньгун-2» в декабре 2016 года.

Двигатель EmDrive — это аппарат из магнетрона, генерирующего микроволны, и резонатора, аккумулирующего энергию их колебаний. Это позволяет преобразовывать излучение в тягу, для тяги, таким образом, не нужно топлива.

Сообщение китайского телеканала вызвало диаметрально противоположные отзывы ученых и обозревателей. Мнения можно разделить на два основных потока, один из которых издевательски скептичен, а другой восторженно оптимистичен, комментирует военный эксперт ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Первая версия гласит, что несоответствие открытия законам физики свидетельствует о том, что произошла элементарная ошибка в ходе эксперимента. Вторая версия призывает признать открытие и ждать скорого прорыва в дальний космос.

Действительно, очень тяжело поверить в способность «ведра» с СВЧ-излучателем быстро и дешево покорять космическое пространство. Ещё тяжелее верить в это, опираясь на известные законы теоретической физики.

Однако, с другой стороны, можно вспомнить, что изрядная доля технических изобретений была сделана людьми в то время, когда о законах физики никто не имел ни малейшего понятия. Если некий эффект установлен, но он не соответствует известным законам физики, не означает ли это, что не все законы физики известны?

EmDrive, фактически являющийся микроволновкой в форме усечённого конуса («ведра»), на узком конце которого установлен СВЧ-излучатель, при включении на стенде демонстрирует тягу в 1,2 миллиньютона тяги на киловатт приложенной энергии. Однако очевидно двигатель не отталкивается.

Тем не менее невозможно отрицать, что тяга как таковая — есть. Также никто не отрицает, что в теории эта тяга должна быть в сотни раз меньше. Это противоречит закону сохранения импульса и пока необъяснимо с точки зрения теоретической физики. Проще говоря, никто не может объяснить, почему это работает, но никто и не отрицает, что это работает.

Есть версия, что «ведро» EmDrive «просто» входит в резонанс с гравитационными волнами, чьё существование уже ни у кого не вызывает сомнений, но чья природа, мягко говоря, не до конца изучена. Тяга, создаваемая «ведром», очень незначительна и, на первый взгляд, способна лишь двигать песчинку в вакууме. Однако главное не в этом, а в том, что такой двигатель не нуждается в огромных запасах топлива, на транспортировку которого израсходует большую часть создаваемой тяги.

По мнению научного обозревателя телеканала «Культура» Александра Галкина, данный двигатель подходит только для маневрирования в космосе, а не как маршевые, так как имеет недостаточную мощность. Он добавил, что в 2015 году так и не смогли доказать или опровергнуть действие двигателя.

Никакой технической информации о двигателе или выкладок в ролике не приводится. Ранее в 2001 году американский инженер-авиаконструктор Роджер Шоер заявил, что разработал двигатель, которому не нужно топливо, а затем вышла статья сотрудников лаборатории Иглворкс в Центре космических полетов НАСА имени Джонсона, которые заявили, что разработка действительно может двигаться.

По словам специалистов NASA, расчётная тяга двигателя в вакууме составляет 1,2 миллиньютона, благодаря этому установка смогла бы долететь до края Солнечной системы всего за несколько месяцев.

Специалистам NASA ответил чешский физик Любош Мотль. Именно он стал говорить об ошибках в отчете и о том, что авторы статьи воспользовались связями с НАСА для придания достоверности. Мотль отметил, что если авторы этой статьи действительно зафиксировали какую-то тягу, то она в данном случае не имеет никакого отношения к поведению элементарных частиц.

Поясняется, что вырабатываемая этим двигателем сила примерно в 360 раз больше, чем она должна быть, если бы в ее рождении были замешаны пары виртуальных частиц, постоянно появляющиеся и исчезающие в вакууме. Это свидетельствует о том, что экспериментаторы допустили ошибку при вычислениях, или о наличии каких-то неучтенных ими сил, которые породили эту тягу, например, нагрев от газа.

В любом случае пренебрежительно относиться к результатам эксперимента китайских ученых не стоит. Если их разработка успешна, все покажут испытания в космосе, заявленные разработчиками.