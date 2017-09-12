Санкт-Петербург, 12 сентября, 2017, 11:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге зафиксировано падение метеора из потока Персеиды. Об этом 12 сентября сообщает «Фонтанка».

Метеорит

Огненный шар, который пронёсся над Санкт-Петербургом, был зафиксирован на камеры видеорегистраторов. На них виден полёт небесного тела и процесс его сгорания в атмосфере.

«Периодически такое бывает по всей Земле, но не везде так много видеорегистраторов. Скорее всего, это мелкое астероидное тело или крупная частица потока Персеиды, из которого мы совсем недавно вышли», — приводит издание слова экспертов главной астрономической обсерватории Пулково.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе во всём Северном полушарии Земли можно было наблюдать звездопад Персеид. Это светящий шлейф, который по яркости сияния превосходит многие другие звезды.

Напомним, Персеиды представляют собой метеорный поток, который можно ежегодно наблюдать в августе. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, которые сгорают в атмосфере Земли, образуя «звёздный дождь».