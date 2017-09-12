Санкт-Петербург, 12 сентября, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Во время крестного хода по Невскому проспекту Санкт-Петербурга в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского некоторые участники шествия развернули растяжки с лозунгами против фильма Алексея Учителя «Матильда», который скоро должен выйти в прокат. Об этом сообщает с Невского проспекта корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Шествие по Невскому

«Матильда — пощечина русскому народу» и «Честь государя — честь народа» — написано на растяжках. Их несут люди с имперскими флагами, которые шествуют сразу после фанатов «Зенита» и перед членами организации «Сорок сороков».

Представитель «Александровского исторического общества» несет портрет Николая II. Но даже он заявил корреспонденту агентства, что не знает людей с растяжками, хоть и выступает против «Матильды». Он считает, что «государя оскорблять не позволено», но ежели есть желание, то такие картины нужно снимать на свои деньги, без участия бюджетных.

Напомним, главную магистраль Петербурга полностью перекрыли ради православного крестного хода. Верующие сформировали колонну у Казанского собора на Невском проспекте и двинулись в сторону площади Александра Невского, где пройдут праздничные мероприятия.

В крестном ходе, помимо священнослужителей, участвуют городские политики, в частности вице-губернатор Игорь Албин, руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании Александр Тетердинко и другие.

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Как заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, акции, ставящие под угрозу жизнь и здоровье людей, в том числе и те, что были предприняты в связи с художественным фильмом «Матильда», несовместимы ни с православием, ни с другой религией.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября акция против «Матильды» прошла в Москве: у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина были подожжены автомобили. На месте ЧП лежала записка «За Матильду гореть».

4 сентября в Екатеринбурге загорелся киноконцертный театр «Космос». Это произошло после того, как входную группу учреждения протаранил грузовик УАЗ. Сидевший за рулем мужчина после задержания заявил, что совершил это в знак протеста против «Матильды».