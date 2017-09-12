Вашингтон, 12 сентября, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Использование робототехнического комплекса разминирования «Уран-6» в Сирии является свидетельством того, что Россия быстро догоняет западные страны в использовании беспилотной техники, сообщает The National Interest.

Mil.ru Робот-сапер Уран-6

«Представители российского военного руководства в течение многих лет говорили, что использование беспилотных систем является ключевым фактором в спасении военнослужащих. Использование «Урана-6» в Сирии является доказательством того, что они следуют своим заявлениям», — говорит исследователь центра военно-морского анализа Самуэль Бендетт.

По мнению исследователя, использование комплекса разминирования в Сирии — лишь первый шаг в использовании беспилотных систем. Дальше последуют более совершенные системы UGV (беспилотное наземное транспортное средство), например, бронированный беспилотник.

«Вполне вероятно, что «Уран-6» был испытательным стендом для других моделей беспилотников. Русские заявили, что создадут более крупную машину с таким же названием, предназначенную для выполнения полевых миссий», — утверждает Бендетт.

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Кроме того, созданная в России техника может экспортироваться в другие страны мира, и Бендетт утверждает, что спрос на нее в мире очень высокий.

Напомним, что в Министерстве обороны РФ изучают результаты сравнительных испытаний боевых роботов «Нерехта», «Соратник» и «Уран-9», чтобы определиться, какой беспилотный броневик принять на вооружение.