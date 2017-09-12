Москва, 12 сентября, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Новый закон «Об образовании», принятый Верховной радой Украины, противоречит украинской Конституции, заявили в Министерстве иностранных дел в России.

Цитата: х/ф «Идиократия», реж. Майк Джадж, 2006, США Тренд в образовании

В сообщении ведомства говорится, что принятие закона рассматривается как попытка «майданной» власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что противоречит как её Конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере.

Подобное решение украинских властей ведет к максимальному ущемлению интересов миллионов русскоязычных жителей Украины и насильственному установлению в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима.

МИД убежден в востребованности коллективных усилий с целью противодействия политике, попирающей общепризнанные правочеловеческие стандарты.

5 сентября Верховная рада Украины приняла закон «Об образовании», согласно которому с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе. В соответствии с Конвенцией о защите нацменьшинств, государство должно признавать право представителя национальных меньшинств на обучение на родном языке.