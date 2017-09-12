Москва, 12 сентября, 2017, 10:37 — ИА Регнум. В российских школах нужно ввести единый стандарт обучения. В этом уверены 84% опрошенных. Такие данные опроса представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ирина Воробьева. Учительница 1957

Кроме того, в школах должны быть введены базовые учебники по каждому из основных предметов школьной программы. За это высказались 70% граждан, против 25%.

При этом респонденты не отрицают того, что нужно сохранить ряд учебников для более углубленного изучения какого-либо предмета.

Основные дисциплины, где наличие базового учебника считается обязательным, это, прежде всего, русский язык (57%) и математика (55%).

Кроме того, большинство опрошенных выступают за разработку единых учебников по истории (43%) и литературе (41%).

В конце рейтинга — основы религиозных культур и светской этики и рисование — их назвали лишь по 7% респондентов.

Из числа сторонников введения единых учебников в школе 30% считают, что они должны быть разработаны по всем предметам.

Опрос проведен 3—4 сентября 2017 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что федеральный перечень учебников избыточен и будет сокращаться. «На сегодняшний день в России 1376 учебников. Это колоссальное количество», — отметила она.

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