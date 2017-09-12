Брюссель, 12 сентября, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Евросоюз продолжает политику непризнания выборов в российском Крыму: как и годом ранее, Европейская внешнеполитическая служба заявила о том, что не признает результаты выборов 10 сентября в Крыму. Об этом говорится на официальном сайте ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В Крыму, как и в других субъектах Российской Федерации, 10 сентября прошли выборы. В частности, губернатором Севастополя стал Дмитрий Овсянников, прошли довыборы в республиканский парламент.

В ЕС же заявили, что не признают выборы различного уровня, проведенные на территории полуострова в рамках единого дня голосования.

«Европейский союз не признал незаконное присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове», — говорится в сообщении дипломатической службы ЕС.

Там также вновь отметили, «ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины». Поясняется, чтолюбой, кто был избран на Крымском полуострове и заявляет, что представляет Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителя этих территорий, которые являются украинскими.

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Годом ранее было выпущено аналогичное заявление. Тогда речь шла о выборах на территории Крыма, состоявшихся в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Уточнялось, что на избирательных участках в Крыму не присутствовали наблюдатели ни от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), ни от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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В 2015 году Европейский союз также заявил, что не признает и осуждает выборы 13 сентября, проводившиеся в российском Крыму. Со своей стороны и Украина каждый год заявляет протесты в связи с выборами. В 2017 году МИД Украины выразил «решительный протест» в связи с выборами, назвав их «грубым нарушением международного права и законов Украины».

Напомним, после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года Крым и Севастополь вышли из состава Украины и провели референдум по возвращению в состав России. В итоге Крым и Севастополь стали новыми российскими регионами.

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Однако на Украине не смирились с потерей Крыма и не признают результатов референдума. Киев до сих пор считает, что Крым должен находиться в составе Украины. По поводу каждого процесса в Крыму Киев выражает протест. Например, если российские официальные лица посещают полуостров.