Москва, 12 сентября, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Для реализации стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей, утвержденной главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, Центральный банк России получит право включать сайты в «черный список», если заподозрит, что они используются для осуществления мошеннических схем на финансовом рынке, сообщили 12 сентября в пресс-службе регулятора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Банк России и Министерство связи и массовых коммуникаций работают над изменениями в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые позволят противодействовать мошенническим ресурсам в сети более эффективно», — говорится в сообщении.

Существующая система контроля за сайтами с противоправным содержанием включает блокировку по суду, для защиты детей от вредной информации, за распространение наркотиков и их пропаганду, за незаконную деятельность букмекерских контор и казино, а также за экстремистские материалы.

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В результате нововведения, у Центробанка появится своя область контроля — за сайтами, предназначенными для мошенничества на финансовом рынке. Как и в остальных случаях, свой «черный список» регулятор будет передавать в Роскомндадзор для последующей блокировки.

Как ранее сообщали ИА REGNUM, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о риске подрыва денежного обращения существованием криптовалют и назвала их суррогатами. Набиуллина сообщила, что Центробанк будет учитывать риски от использования криптовалют и начнет внедрять собственные технологии в этой сфере.