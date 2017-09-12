Москва, 12 сентября, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Разработка стратегии президентской кампании Владимира Путина почти завершена. Выдвижение действующего главы государства на новый срок пройдет в два этапа, пишет 12 сентября издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Согласно планам Кремля, первый этап запланирован на ноябрь: глава государства даст принципиальное согласие на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок», — отмечает издание.

На первом этапе Путин публично объявит о том, что согласен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Перед этим состоится ряд мероприятий, которые понятны и организаторам, и президенту, и его аппарату. В их числе — празднование Дня народного единства и форум «Сообщество».

Как пояснил один из собеседников издания, первый этап должен состояться до декабря, в противном случае объявление о выдвижении Путина будет воспринято неестественно. По формату это событие должно напоминать «прямую линию» главы государства, когда Путин общается с гражданами. От них ожидается запрос на выдвижение кандидата, телевидение же обеспечит качественную «картинку».

Второй этап подразумевает выдвижение Владимира Путина как самовыдвиженца. Сбор подписей в поддержку его кандидатуры должен будет пройти в сжатые сроки. По закону о выборах главы государства они должны быть назначены с 7 по 17 декабря. На регистрацию инициативной группы в ЦИКе отводится еще 20 дней, таким образом, крайний срок — 6 января 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября на пресс-конференции по итогам БРИКС Владимир Путин пояснил, почему до сих пор не объявил о своем выдвижении. По его словам, после объявления предвыборной кампании все «сразу же перестают работать».

«Работать надо сейчас, каждому на своем месте», — отметил он и добавил, что желающие принять участие в президентских выборах 2018 года скажут об этом в предусмотренное законом время.