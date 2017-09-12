Москва, 12 сентября, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Пенсии в России в реальном выражении сократятся в ближайшие три года: в 2018 году снижение составит 0,7%, в 2019 и 2020 — по 0,6%, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития, внесенный в правительство РФ.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Сокращение ожидается за счет отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам. По данным Росстата, продолжают работать после выхода на пенсию около 10 млн человек. Кроме того, в 2018 году на реальном выражении пенсии скажется инфляция, которая, согласно прогнозу, будет выше, чем в 2017 году (пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции).

Проект бюджета пока не предусматривает индексации пенсий работающих пенсионеров. Представители Минтруда и Минфина заявили изданию, что пока бюджетный процесс не завершен.

Прогноз Минэкономразвития был обсужден правительственной комиссией по бюджетным проектировкам 11 сентября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил уточнить его в связи с изменениями в экономике.

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Как сообщало ИА REGNUM, в основных параметрах бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 и плановые 2019−2020 годы говорится, что с 1 февраля 2018 г. пенсии для неработающих граждан РФ планируется проиндексировать на 3,8%. Цена пенсионного балла, таким образом, вырастет до 81,57 рубля с нынешних 78,58 рубля.

В мае Медведев по итогам обсуждения в Госдуме отчета правительства о результатах работы в 2016 году поручил Минтруду, Минфину, Минэкономразвития России совместно с ПФР дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с ПФР в целом.

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Вместе с тем 24 апреля 2017 года министр труда Максим Топилин заявил, что на сегодня нет решений по индексации пенсий для работающих пенсионеров. По его словам, министерство посчитало, что индексация пенсий работающих пенсионеров от российского бюджета потребует 170−200 млрд рублей.

В начале августа было опубликовано исследование Высшей школы экономики и Российской академии наук (РАН) «Российские пенсионеры в условиях кризиса». Результаты исследования свидетельствуют о том, что пенсионеры остаются одной из самых бедных категорией граждан. Около 54% пенсионеров не хватает денег на еду и одежду, 12% — даже на продовольствие. 20% пенсионеров продолжают работать для компенсации нехватки средств.

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Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в мае, более 80% граждан считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Группа бедных составила 39% (среди людей пенсионного возраста — 54%, среди жителей сельской местности — 46%). 10% граждан РФ отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов питания, 29% — что им едва хватает денег на одежду.