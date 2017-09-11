Тегеран, 12 сентября, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани и министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф сделали заявление о необходимости перехода всех сторон к переговорам и «политического решения» афганского конфликта, передает Associated Press.

Афганистан

Заявление вышло по итогам переговоров Рухани и Асифа, которые 11 сентября состоялись в Тегеране. Представители Ирана и Пакистана отметили, что обе страны имеют «жизненно важные интересы» в Афганистане и заинтересованы в «мире и процветании» региона.

Кроме того, президент Ирана и глава МИД Пакистана отметили необходимость «укрепления братских отношений» между Ираном и Пакистаном с опорой на «общую историю и культуру».

Напомним, война в Афганистане продолжается с 2001 года. Сторонами кнфликта являются радикальное исламистское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с одной стороны и правительство Афганистана, поддерживаемой военными США и НАТО, с другой.

16 лет пребывания западных войск на территории Афганистана не привели страну к «миру и процветанию» — на сегодняшний день более 70% сельских территорий страны контролируют исламисты, в результате терактов и нападений ежедневно погибают десятки человек.

Ввод военного контингента США и НАТО в Афганистан состоялся после теракта 11 сентября 2001 года, ответственность за который правительство Соединенных Штатов возложило на радикальных исламистов.