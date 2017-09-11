Москва, 12 сентября, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Попытка спрогнозировать шаги российской стороны в будущем не входит в планы американского посольства в Москве, сообщила официальный представитель ведомства Мария Олсон.

Флаг США

Комментируя заявление Сергея Лаврова, российского министра иностранных дел, о паритете дипведомств двух стран, Олсон сказала:

«Мы не будем пытаться угадывать возможные будущие шаги российской стороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2017 года Лавров заявил, что Москва намерена в полном объеме уравнять условия работы российских и американских дипломатов — в США и в РФ — соответственно.

К этому Москву побуждают враждебные действия Вашингтона по отношению к российским дипломатам. По словам российского министра, задолго до обострения отношений Москва, проявив «добрую волю», включила в список сотрудников российской дипмиссии в США в том числе и тех, кто работает в представительстве России при ООН.

«Соединенные Штаты как бы прикарманили этот наш добрый жест и сказали: раз русские хотят паритета, то пускай закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас в России только три генеральных консульства, — отметил глава МИД РФ. — Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские — в США».

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