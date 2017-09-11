Комрат, Молдавия, 12 сентября, 2017, 00:13 — ИА Регнум. В Гагаузской автономии началась установка дорожных знаков с названиями городов и сел региона на гагаузском языке. Как сообщил изданию «Гагауз-инфо» начальник главного управления строительства и инфраструктуры Владимир Панфилов, центральные власти не стали выделять средства на этот проект, поэтому было принято решение изыскать средства в региональном бюджете.

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

Всего планируется установить 196 табличек в 26 населенных пунктах. «Мы уже охватили новыми дорожными знаками Комрат, ряд сел Комратского района. Думаю, что до конца сентября новые знаки на гагаузском появятся во всех городах и селах автономии», — пообещал Владимир Панфилов.

Ранее при финансовой поддержке турецкого агентства по развитию TIKA на государственных учреждениях автономии были установлены таблички на трех официальных языках Гагаузии — молдавском, гагаузском, русском.