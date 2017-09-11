Барселона, Испания, 11 сентября, 2017, 22:43 — ИА Регнум. На улицах Барселоны сегодня, 11 сентября, проходит миллионный митинг в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании.

Франсиско Гойя. Коррида. 1824

Митинг проходит под лозунгом «Референдум — это демократия». По данным Городской Гвардии Барселоны в митинге участвуют около миллиона человек.

Кроме того, митинг приурочен к Диале — Национальному дню Каталонии, который местные власти решили использовать, чтобы продемонстрировать «стремление каталонского народа к независимости».

Люди собрались на двух улицах, пересекающихся под прямым углом — аллее Грасия и улицы Аррагона, создав тем самым огромный крест. Участники митинга минутой молчания почтили память погибших в террористических актах в Барселоне и Камбрильсе 17 августа, после этого над Барселоной зазвучал гимн Каталонии.

И хотя митинг все же больше походил на праздник, так как был устроен в день Диале, собравшиеся были настроены решительно и заявляли, что несмотря ни на какое давление со стороны Мадрида, они осуществят своё право на самоопределение.

«Свобода или смерть» — гласили лозунги на некоторых плакатах.

Напомним, референдум о независимости Каталонии пройдёт 1 октября 2017 года. При этом испанские власти заявили, что референдум будет проведён незаконно и уже возбудили уголовные дела против лидеров Каталонии