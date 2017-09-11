Москва, 11 сентября, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Кандидаты в депутаты и члены комиссии ТИК в Северном Бутово не согласны с результатами муниципальных выборов в Москве. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM наблюдатели и кандидаты-самовыдвиженцы района Северное Бутово, представителями ТИК были зафиксированы явные нарушения выборного и предвыборного процессов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Так, к протоколу районного ТИК были приложены 7 из 12 особых мнений от членов комиссии. По словам руководителя инициативных групп района Северное Бутово, против глобальной застройки и «Закопаем ЛЭП под землю» Марьи Марусенко, на избирательных участках шла агитация жителей за конкретную партию в виде передачи листовок прямо у кабинок для голосования.

Кандидаты в депутаты и члены ТИК полагают, что результаты выборов были бы иными, если бы не было массовых нарушений. При этом, как сообщало ИА REGNUM, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и заслуженный юрист РФ Михаил Барщевский, руководившие Общественным штабом наблюдателей, на итоговом брифинге заявили, что серьёзных нарушений на выборах зафиксировано не было.

«История началась в июле, в ходе регистрации кандидатов. Глава управы пыталась вынудить членов ТИК передать ей документы нескольких кандидатов, оказывалось давление. По данному факту члены ТИК составили жалобу и передали её в МГИК, после чего МГИК ввёл в ТИК О.Н. Ильину, ставшую председателем ТИК. Она грубо нарушила законодательство РФ — не позволяла или значительно ограничивала права избирателей на досрочное голосование, отказывала избирателям в голосовании, не имея на то оснований. Ильина не информировала избирателей надлежащим образом о дате и месте голосования. Досрочное голосование было сорвано, фактически проводилось только в первый и последний день. В первый день пришло слишком много избирателей. И, со слов членов ТИК, результаты голосования напугали МГИК, была дана команда принимать в день не более 5 избирателей. Во второй день, за полчаса до открытия ТИК была выломана дверь в помещение, а вход в здание был завален строительным мусором и досками, что создало помеху для голосования избирателей. Председатель ТИК О.Н. Ильина захватила печать и ключи от сейфа, фактически устранила от работы дежурных и взяла выдачу бюллетеней на себя. Принимала только несколько человек в день, остальным было отказано в голосовании, ссылаясь на рекомендацию ЦИК о возможности рассмотрения заявления избирателей в течение 24 часов. Многие избиратели не стали писать заявление, так как уезжали и не имели возможность ждать сутки. Другие же, кто написал заявление, не смогли проголосовать и через 24 часа, потому что председатель ТИК О.Н. Ильина не собирала членов ТИК для рассмотрения заявлений, то есть неделю», — заявила Марусенко.

Она отметила, что в день выборов 10 сентября наблюдатели обнаружили массу нарушений: на избирательных участках шла агитация жителей в виде передачи листовок прямо у кабинок для голосования. Нашлись и традиционные «карусели»: очереди избирателей с листовками «Единой России». Были поданы большие списки голосования на дому, в ходе которого шла агитация жителей, о чём уже составлены жалобы. Голосование проводилось соцработниками, которые не являлись членами участковой избирательной комиссии, следовательно, могло быть оказано психологическое воздействие на жителей. Всего таких проголосовавших — более 400 человек. Были УИКи, где в список включались 35 избирателей.

«Кроме того, есть основания полагать, что происходили массовые вбросы, на ряде участков наш кандидат, депутат Северного Бутово Антон Долиденок фактически победил: разница с «Единой Россией» составила 3 голоса, если вычесть 20 надомников, то это победа. Но есть участки, где разница голосов — 200 и более, что статистически невозможно при такой низкой явке. Например, есть участок, избиратели которого — жители МЖК, их представитель Михаил Жебель баллотируется, и именно этот УИК даёт данные об огромном разрыве Жебеля и Долиденка с кандидатом от «Единой России» — Барановской (в её пользу), у которой в МЖК стойкий антирейтинг. Есть пример голосования ещё в одной школе, которая закреплена за ЖК «Синяя птица», жители которого редко ходят на голосование, а в этот раз пришли. Среди них тоже стойкий антирейтинг «Единой России», но итоговые результаты указывают якобы на обратное», — считает Марусенко.

Она добавила, что у кандидатов в депутаты и у членов ТИК есть основания полагать, что результаты выборов были бы иными, если бы не было массовых нарушений. По словам Марусенко, в ходе избирательной кампании дворники массово уничтожили агитационную продукцию кандидатов, пытавшихся своими силами информировать избирателей о выборах. Кроме того, на ряде УИКов были отключены камеры.

«Семь членов комиссии ТИК написали особое мнение из 12-ти, было явное давление со стороны Мосгордумы и МГИК, так как они приезжали, проводили беседу с ТИКом ночью. Было много нарушений во время выборов на УИК, также агитация в самих УИК. Исходя из простой логики, все 10 мандатов получили единороссы, разве это не странно? Происходило всё под покровительством управы, так же исходя из логики — руководитель штаба «Единой России» был заместитель главы управы. Также есть несколько заявлений в полицию, так как не впускали избирателей голосовать досрочно, якобы нужны веские причины и доказательства подтверждающие о том, что человек не может прийти в день голосования», — добавил самовыдвиженец по первому округу района Северного Бутово Александр Волков.

Отметим, по словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, в первые минуты голосования было выявлено несколько технических проблем, не влияющих на результаты голосования. Так, на одном из избирательных участков не работала камера, но эта неисправность была устранена. На семи участках на стене в зоне видимости камеры не была размещена увеличенная форма протокола об итогах голосования, на двух участках в поле наблюдения камеры появились предметы, перекрывающие обзор. В конце дня он также заявил, что ведётся проверка сообщений о нарушениях на участке 1779, где, возможно, одному избирателю выдали два бюллетеня.

Подводя итоги дня Шапошников отметил, что всего за 10 сентября зафиксировано 78 инцидентов, 64 из них отработали, 11 — подтвердились, 53 — не получили подтверждения. В основном, инциденты касались технических деталей работы УИКов в части обзоров камер, наличия увеличенной копии итогового протокола и незначительных процессуальных нарушений, не влияющих на результат голосования.

Представитель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков добавил, что на одном из избирательных участков было зафиксировано нарушение такого рода: под видом социального работника представитель одного из кандидатов зашла в кабинку с женщиной пожилого возраста и они вместе ушли оттуда, но наблюдатели успели зафиксировать фамилии. Также были замечания по качеству съемки, есть информация, что отдельные камеры не работали.

Представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский на пресс-конференции Общественного штаба признал, что выборы были «безумно скучными», и явка по Москве составила в среднем 6−8%. При этом он отметил, что низкая явка не может быть связана с плохим информированием жителей со стороны Мосгоризбиркома, так как это вопрос агитации, то есть самих кандидатов.

«Москвичи живут по принципу — пока в порядке, зачем на выборы ходить. Но муниципальные выборы гораздо важнее, чем выборы президента, потому что в реальной жизни люди сталкиваются с муниципальными депутатами чаще, чем с президентом на прямой линии. Претензия к МГИК непонятна, что он не обеспечил широкое информирование и явку избирателей. Такие же претензии можно предъявить в прокуратуру. Это не выборы Москвы, это 125 разных выборов. Отвечают ТИКИ, они проводят выборы. В бюджете города Москвы на эти выборы 0 рублей 0 копеек. А информирование стоит денег. А в бюджете муниципалитетов есть деньги. Кто должен был позаботится был об избирателях? Сами кандидаты», — подчеркнул он.

Он также заявил, что были отменены результаты досрочного голосования по району Аэропорт. Это связано с тем, что количество бюллетеней и конвертов досрочно проголосовавших избирателей превысило число досрочно проголосовавших, включенных в реестр.

Группа разбора Общественного штаба также внимательно изучила видеозаписи c участка 2767, где было подозрение на выдачу активистом КПРФ Николаем Перовым избирательного бюллетеня по поддельному паспорту. Было принято решение зафиксировать данную ситуацию как нарушение и обратиться в Мосгоризбирком с просьбой взять её на контроль. После окончания голосования на группе разбора в Общественном штабе было зафиксировано ещё одно нарушение: на участке №676 проводился подсчёт голосов вне зоны обзора камер.

11 сентября председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил на пресс-конференции в ТАСС, что существенных нарушений на выборах не было.

«В течение Единого дня голосования 10 сентября с 8 утра до 8 вечера всего было зафиксировано 89 технических проблем, нештатных ситуаций, нарушений. Их них 11 подтвердились, 78 не подтвердились», — отметил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах муниципальных депутатов в Москве партия «Единая Россия» получила не менее 76% голосов. Партия «Яблоко», набравшая 11,7% голосов, стала второй. Далее следуют самовыдвиженцы, получившие 7,2%. КПРФ и «Справедливая Россия» получили 2,9% и 0,67% соответственно.