Люксембург, 11 сентября, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Google подала апелляцию в Европейский суд в Люксембурге на решение Еврокомиссии о взыскании с компании €2,4 млрд за злоупотребление монопольным положением на рынке поисковых систем, сообщает AFP сегодня, 11 сентября, со ссылкой на источник в Европейском суде.

Keng Susumpow Офис компании Google

AFP отмечает, что этот шаг создает судебную тяжбу между Брюсселем и интернет-гигантом, которая продлится годы и еще более осложнит напряженные отношения между Евросоюзом и американской корпорацией.

В июне 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,4 млрд за искажение результатов поиска, рекламирующего собственные сервисы компании. Брюссель обвиняет Google в том, что она дает слишком высокий приоритет собственным сервисам в результатах поиска, что ущемляет другие сервисы, такие как TripAdvisor и Expedia.

Подача апелляции не отменяет оплаты штрафа, но Google может поместить деньги в заблокированный счет до тех пор, пока решение не будет принято.

AFP сообщает, что в интернет-компании подтвердили подачу апелляции, однако отказались прокомментировать ситуацию.

Решение Еврокомиссии в июне 2017 года поставило новый рекорд в величине штрафа в монопольном регулировании. В 2009-м на компанию Intel был наложен штраф €1,06 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Федеральная антимонопольная служба России наложила штраф на корпорацию Google в размере 438 миллионов рублей.