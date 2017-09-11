Москва, 11 сентября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Соответствующий документ размещён 11 сентября в электронной базе нижней палаты парламента.

Kremlin.ru Лидеры стран — участниц ЕАЭС

Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза был подписан в Москве 11 апреля 2017 года.

Документ должен заменить действовавший с 2009 года Таможенный кодекс Таможенного союза и создать основу для перехода к единому таможенному регулированию на территории ЕАЭС.

Новый документ предусматривает оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках ЕАЭС соглашений.

Напомним, в Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Интеграционное объединение было создано 1 января 2015 года на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства.