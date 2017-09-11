Москва, 11 сентября, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Бизнесмен Сергей Михайлов подал иск в Люблинский суд Москвы на Алексея Навального и его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) за распространение ложной информации о подаренных бизнесмену президентом России Владимиром Путиным наградных часах. Об этом сообщили в пресс-службе Люблинского суда сегодня, 11 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дорога в Кремль

Информация о подаренных президентом часах была опубликована на сайте Навального в материале под названием «Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе солнцевской ОПГ». Михайлов требует удаления статьи с сайта Навального.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Люблинский суд Москвы отклонил иск Михайлова к Навальному и ФБК. В данном обращении бизнесмен просил суд обязать оппозиционера опровергнуть информацию из фильма «Чайка», в котором Михайлов назван криминальным авторитетом, удалить фильм, а также взыскать с ответчиков по 250 тыс. рублей.

Напомним, 31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Алексею Навальному и ФБК. Суд обязал ответчиков удалить информацию о причастности Усманова к коррупции и другие ложные сведения.