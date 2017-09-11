В Московском парке «Зарядье» вандалы повредили стеклянный купол медиацентра
Москва, 11 сентября, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Спустя несколько часов после открытия парка «Зарядье» вандалы повредили стеклянные конструкции павильона «Медиацентр» и зеленые насаждения, сообщила директор по проектированию гражданских проектов АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина сегодня, 11 сентября, сообщает портал мэра Москвы.
Гордюшина отметила, что стекла «Медиацентра» выдерживают нагрузку до 300 кг, но повреждение светового окна на крыше строения свидетельствует о том, что был нанесен удар каким-то предметом.
Устранение повреждений планируется произвести в кратчайшие сроки. Однако замена стекла окажется не только дорогостоящей, но и трудозатратной процедурой. Все стекла «Медиацентра» изготовлены по специальной технологии. Прежде чем заменить треснувшее стекло, потребуется изготовить сегмент, четко повторяющий размеры неисправного элемента.
Как сообщало ИА REGNUM, парк «Зарядье» был открыт в День города 9 сентября для школьников, детей из многодетных семей и воспитанников интернатов. Открыли парк президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Для остальных посетителей парк открыл двери сегодня, 11 сентября.
«Зарядье» стал первым парком в границах Бульварного кольца, построенным за последние 200 лет. Идея строительства парка на месте гостиницы «Россия» принадлежит Путину.