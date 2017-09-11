Москва, 11 сентября, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Спустя несколько часов после открытия парка «Зарядье» вандалы повредили стеклянные конструкции павильона «Медиацентр» и зеленые насаждения, сообщила директор по проектированию гражданских проектов АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина сегодня, 11 сентября, сообщает портал мэра Москвы.

Mos.ru Павильон «Медиацентр» в парке «Зарядье»

Гордюшина отметила, что стекла «Медиацентра» выдерживают нагрузку до 300 кг, но повреждение светового окна на крыше строения свидетельствует о том, что был нанесен удар каким-то предметом.

Устранение повреждений планируется произвести в кратчайшие сроки. Однако замена стекла окажется не только дорогостоящей, но и трудозатратной процедурой. Все стекла «Медиацентра» изготовлены по специальной технологии. Прежде чем заменить треснувшее стекло, потребуется изготовить сегмент, четко повторяющий размеры неисправного элемента.

Как сообщало ИА REGNUM, парк «Зарядье» был открыт в День города 9 сентября для школьников, детей из многодетных семей и воспитанников интернатов. Открыли парк президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Для остальных посетителей парк открыл двери сегодня, 11 сентября.

«Зарядье» стал первым парком в границах Бульварного кольца, построенным за последние 200 лет. Идея строительства парка на месте гостиницы «Россия» принадлежит Путину.