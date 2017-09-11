Москва, 11 сентября, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Посольство США в Москве прокомментировало заявление Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова об уравнивании условий работы российских и американских дипломатических ведомств. Соответствующее заявление сделала сегодня, 11 сентября, официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон.

Флаг США

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российское внешнеполитическое ведомство рассматривает вопрос об уравнивании условий работы российского и американского дипломатических ведомств.

По словам Лаврова, в свое время, Москва, в качестве жеста доброй воли, причислило весь штат российского представительства при Организации Объединённых Наций в число российской дипломатической миссии в США. Но по сути это две совершенно разные вещи, так как представительство в международной организации никак не относится к двусторонним отношениям.

Тем самым Лавров намекнул на дальнейшее сокращение американской дипломатической миссии в России, которую недавно и так сократили на две трети.

В посольстве США решили не испытывать судьбу и ответили на это заявление Лаврова уклончиво.

«Мы не будем пытаться угадывать возможные будущие шаги российской стороны», — сказал Олсон.