Итоги псковских выборов считали 8,5 часов
Псков, 11 сентября, 2017, 18:03 — ИА Регнум. В Псковской области в единый день голосования 10 сентября «прошли легальные и легитимные выборы с достаточной явкой избирателей и высоким уровнем конкуренции среди партий и кандидатов». Об этом сегодня, 11 сентября, подводя предварительные итоги голосования, заявил председатель областной избирательной комиссии Николай Цветков.
Отдельное внимание он уделил работе системы ГАС «Выборы», об отключении которой в ночь подсчёта голосов заявил лидер псковского отделения «Спаведливой России» Олег Брячак.
Брячак разместил видео на своей странице в Faceboоk, которое назвал «Волшебство! Как только стало понятно, что оппозиция побеждает, в ТИК отключилась система ГАС выборы!».
Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков заявил, что 10 сентября система работала в штатном режиме и позволила уже через 8,5 часов после закрытия участков завершить подсчёт голосов.
«Для сравнения в 2016 году на выборах депутатов Государственной думы РФ последний протокол был заведен в систему ГАС «Выборы» в 8:34 утра. Каждый год система совершенствуется», — заявил он.
По его словам, остановка системы «была связана с ручным пересчетом голосов».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Псковскую городскую думу в ТИК Пскова вручную пересчитывали голоса, поданные при досрочном голосовании. Досрочное голосование глава облизбиркома Цветков назвал беспрецедентно массовом и предположил, что оно проводилось не без использования «сомнительных» технологий. По данным облизбиркома, на выборах в Псковскую городскую думу досрочно проголосовали 3,17% избирателей.
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Напомним, всего 10 сентября в регионе состоялись 38 избирательных кампаний, в которых приняло участие 13 региональных отделений политических партий — региональный рекорд. За ходом голосования наблюдали более 1,1 тыс. наблюдателей.
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