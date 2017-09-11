Псков, 11 сентября, 2017, 18:03 — ИА Регнум. В Псковской области в единый день голосования 10 сентября «прошли легальные и легитимные выборы с достаточной явкой избирателей и высоким уровнем конкуренции среди партий и кандидатов». Об этом сегодня, 11 сентября, подводя предварительные итоги голосования, заявил председатель областной избирательной комиссии Николай Цветков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Отдельное внимание он уделил работе системы ГАС «Выборы», об отключении которой в ночь подсчёта голосов заявил лидер псковского отделения «Спаведливой России» Олег Брячак.

Брячак разместил видео на своей странице в Faceboоk, которое назвал «Волшебство! Как только стало понятно, что оппозиция побеждает, в ТИК отключилась система ГАС выборы!».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков заявил, что 10 сентября система работала в штатном режиме и позволила уже через 8,5 часов после закрытия участков завершить подсчёт голосов.

«Для сравнения в 2016 году на выборах депутатов Государственной думы РФ последний протокол был заведен в систему ГАС «Выборы» в 8:34 утра. Каждый год система совершенствуется», — заявил он.

По его словам, остановка системы «была связана с ручным пересчетом голосов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Псковскую городскую думу в ТИК Пскова вручную пересчитывали голоса, поданные при досрочном голосовании. Досрочное голосование глава облизбиркома Цветков назвал беспрецедентно массовом и предположил, что оно проводилось не без использования «сомнительных» технологий. По данным облизбиркома, на выборах в Псковскую городскую думу досрочно проголосовали 3,17% избирателей.

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Напомним, всего 10 сентября в регионе состоялись 38 избирательных кампаний, в которых приняло участие 13 региональных отделений политических партий — региональный рекорд. За ходом голосования наблюдали более 1,1 тыс. наблюдателей.

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