Москва, 11 сентября, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Россия готова обсуждать расширение функций предполагаемой миротворческой миссии ООН в Донбассе, о которой идёт речь в российском проекте резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель 11 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры двух стран обсудили ход реализации Минских договорённостей. Стороны подчеркнули неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих так называемое «школьное перемирие», согласованное Трёхсторонней контактной группой по Украине и поддержанное главами государств «нормандской четвёрки».

Владимир Путин также подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. С учётом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции функции упомянутой миссии ООН.

«Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, 5 сентября Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс. Ранее с этой инициативой уже выступала украинская сторона.

В соответствии с российским предложением, миротворческий контингент должен находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях, а его функция должна заключаться только в обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом размещение сил ООН возможно лишь после отвода вооружений и согласования данного вопроса с Донецкой и Луганской народными республиками.

В тот же постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко не исключил, что украинская сторона может направить в Совет Безопасности ООН свой вариант резолюции. По его словам, другим вариантом является «работа на базе российского проекта», однако это «не означает, что там всё должно остаться так, как они написали».

Киев, в частности, настаивает на том, чтобы миротворцы ООН были размещены на всей территории Донецкой и Луганской народных республик и на границе с Россией.

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