Мурманск, 11 сентября, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Отряд боевых кораблей и вспомогательных судов Северного флота ВМФ РФ, продолжающий переход из Енисейского залива к Новосибирским островам, прошел ледовоопасные районы вслед за атомным ледоколом «Вайгач». Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Отряд кораблей и судов Северного флота

Накануне морской отряд встретился с ледоколом «Вайгач», на борту которого прошло совещание по дальнейшим совместным действиям при сложном переходе проливов Матисена и Вилькицкого. Как сообщает Минобороны, старший на походе командующий Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирал Олег Голубев перелетел на ледокол вертолетом Ка-27ПС с борта большого противолодочного корабля «Североморск».

Ледовая разведка доложила о наличии в проливах Матисена и Вилькицкого дрейфующих льдин и айсбергов. Маршрут движения был выбран на безопасном расстоянии от ледового поля. Перед проходом с вертолёта Ка-27ПС была проведена воздушная разведка. В результате слаженных действий отряд Северного флота в кильватерном строю проследовал за ледоколом «Вайгач» и на данный момент находится в море Лаптевых. На этой акватории отряд проведет тактические учения и дойдёт до острова Котельный к базе Северного флота «Северный клевер».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шестой по счету арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа. Отряд вышел с главной базы Северного флота — города Североморска, в его составе — большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец», суда обеспечения танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-164. «Основная цель дальнего похода — обеспечение безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне, — пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

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В субботу, 9 сентября, на корабле «Североморск» было проведено учение по охране и обороне отряда, в ходе которого боевые расчеты артиллерийских комплексов АК-100 и АК-630 выполнили стрельбы по имитированным воздушным целям.

Также 9 сентября состав отряда кораблей и судов Северного флота пополнило гидрографическое судно «Сенеж», которое приступило к очередной серии научно-практических исследований Арктики. За время экспедиции «Сенеж» выполнит большой комплекс мероприятий по изучению малообследованных районов: сбор новых сведений, необходимых для корректуры морских карт, руководств и пособий для плавания, обследование и осмотр геодезических пунктов, изучение побережья архипелага Новая Земля.