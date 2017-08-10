Отряд российских боевых кораблей взял курс на Арктику

Мурманск, , 10:48 — REGNUM Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота покинул Североморск и взял курс в восточные районы Арктики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе флота.

«В составе отряда — большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец», суда обеспечения танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-164, — уточнил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга. — В рамках специального учения по видам обеспечения сил Военно-морского флота выход отряда кораблей и судов обеспечения из пунктов постоянного базирования в Баренцево море обеспечила корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил».

Напомним, масштабное учение для сил военно-морского флота началось в Мурманской области несколько дней назад. Мероприятия проходят под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва. Начавшийся переход отряда кораблей организован с учётом особенностей гидрометеоусловий и постоянного мониторинга ледовой обстановки, к нему будут привлечены самолёты и вертолеты 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

«Основная цель дальнего похода — обеспечение безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне, — объяснил Серга. — Это уже шестой масштабный поход кораблей Северного флота в Арктику за последние несколько лет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, активная деятельность России по созданию и развитию элементов арктической инфраструктуры была начата в 2012 году — с этого времени Северный флот регулярно осуществляет арктические походы, решает задачи по обеспечению безопасности в районах прохождения трассы Северного морского пути, формирует в арктической зоне современную и разветвлённую систему освещения воздушной и надводной обстановки.

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