Москва, 11 сентября, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Украина превращается в несостоявшееся государство с тремя центрами власти — в Киеве, на Донбассе и во Львове. И сценарий формирования третьего центра в западном регионе страны одобрен в Вашингтоне, считает шеф-редактор ИА РЕ Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

На самом деле на Украине происходит стремительная потеря государственного начала: Украина стремительно превращается в несостоявшееся государство. Поскольку прорыв Саакашвили через границу демонстрирует неспособность Порошенко силовыми методами реализовывать свою власть.

То, что Саакашвили оказался во Львове, означает формирование на территории Украины трех властных центров. Речь идет о Киеве, о Донбассе и о Западной Украине и Галиции, которая в лице столицы Львовской области сейчас начинает восприниматься как еще один параллельный Киеву центр власти.

На самом деле, возможно, что Саакашвили не поедет в Киев, а останется во Львове. Возможно, это проект формирования Галиции, на который пошла Польша, поскольку во всей этой истории с прорывом польско-украинской границы Саакашвили важно даже не то, что он оказался на Украине, а то, что поляки это позволили.

Речь идет о том, что сценарий проникновения Саакашвили на Украину одобрен в Вашингтоне. А это значит, что Вашингтон одобрил формирование из Львова еще одного властного центра на Украине.

Соответственно, речь идет о том, как сейчас в условиях гражданской войны на Донбассе будет действовать Киев при появлении очень сильно фрондирующего западного региона.

Напомним, 10 сентября Саакашвили решил въехать на Украину из Польши на поезде сообщением «Перемышль — Киев». Украинские пограничники не пропускали экс-президента на украинскую территорию, после чего на таможенном пункте пропуска начались потасовки.

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Кордоны силовиков прорвала многотысячная толпа сторонников грузинского политика. В результате инцидента 15 украинских правоохранителей получили травмы.

Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства 26 июля 2017 года. Паспорт бывший президент Грузии получил в 2015 году перед тем, как возглавить Одесскую обладминистрацию.

Депутат и внештатный советник министра внутренних дел Геращенко проинформировал, что Генпрокуратура Грузии передала Украине факты деятельности Саакашвили, о которых ранее не знали украинские правоохранители.

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В сентябре главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона повторно обратилась к Украине с просьбой задержать Саакашвили с последующей его экстрадицией.