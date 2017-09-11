Москва, 11 сентября, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в суде, где слушается его дело о получении взятки, прокомментировал слова главы «Роснефти» Игоря Сечина о «профессиональном кретинизме» сотрудников прокуратуры, которые обнародовали расшифровку разговора Сечина и Улюкаева в день предполагаемой передачи взятки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд по делу Алексея Улюкаева

Экс-министр вновь вспомнил классику — эпиграф из «Ревизора».

"Есть замечательная пословица, которую Николай Васильевич Гоголь использовал в «Ревизоре»: нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», — сказал Улюкаев.

Ранее обвиняемый по делу о взятке в особо крупном размере уже вспоминал классическую литературу. Он напомнил журналистам перед началом судебного заседания по его делу 7 сентября, что ему запрещено общаться с прессой.

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Однако одну фразу он все-таки посчитал нужным сказать, а точнее, строчку из «Энеиды» Вергилия, ставшую известным выражением и синонимом коварного дара, несущего гибель принявшему его — «бойтесь данайцев, дары приносящих». Он посоветовал всем бояться «данайцев, приносящих колбайцев».

Так Улюкаев сказал о «корзине с колбасой», которую вместе с портфелем с долларами Улюкаев получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По показаниям водителя Улюкаева — Ильи Макарова, Сечин проводил Улюкаева до машины после вручения «подарков», и министр положил их сам в багажник.

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Расшифровка беседы главы «Роснефти» Игоря Сечина и экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева была зачитана на заседании в Замоскворецком суде Москвы. Материалы с записью разговора были приобщены к делу о вымогательстве взятки в размере 2 млн долларов за выдачу «Роснефти» положительного заключения для оформлении сделки по покупке «Башнефти».

На предыдущих слушаниях обвинение огласило записи их разговора при передаче взятки. В ответ Сечин назвал это «профессиональным кретинизмом», поскольку там есть сведения, содержащие гостайну. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать, сказал Сечин.

Напомним, снимок пресловутой корзины позже опубликовала газета «Ведомости». На снимке видна корзина с колбасой и бутылками с вином, снабженная ярлычком «От Иваныча». Читатель издания, приславший фото в редакцию, пояснил, что такие корзинки дарит глава «Роснефти».

Алексей Улюкаев обвиняется в том, что потребовал у руководства «Роснефти» $2 млн за выдачу заключения, позволяющего «Роснефти» приобрести госпакет нефтяной компании «Башнефть». Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, пока он находится под домашним арестом.