Москва, 11 сентября, 2017, 13:02 — ИА Регнум. В 10 из 11 регионов выборы в собрания депутатов столичных центров прошли по смешанной избирательной системе (в Черкесске Карачаево-Черкесии — пропорциональная). ИА REGNUM публикует предварительные итоги голосования на выборах депутатов гордумы в 11 региональных центрах (партсписок)

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Представительный орган в столичном центре субъекта РФ

Явка,%

КПРФ,%

ЛДПР%

СР,%

Другие,%

49,58%

16,43%

13,01%

12,83%

12,65%

40,15%

22,39%

11,79%

7,79%

19,18%

11,92%

6,57%

«Родина» 12,01%

23%

35,89%

12,98%

21,58%

20,02%

«Коммунисты России» 5,4%

57,3%

15,19%

13,42%

«Зелёные» 3,45%

38,61%

27,79%

11,01%

11,42%

«Коммунисты России» 6,24%

48,96%

14,45%,

20,49%

8,85%

39,71%

21,77%

7,41%

11,32%

44,15%

14,07%;

8,01%

9,62%;

63,69%

9,72%

5,07%

1,60%

48,95%

15,79%

8,95%

7,05%

Яблоко» — 4,1%, Коммунисты России — 2,23%, ПАРНАС — 3,92%, «Патриоты России» — 3,53%, «Родина» — 0,90%