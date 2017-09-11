Как голосует избиратель в региональном центре: выборы в гордумы
Москва, 11 сентября, 2017, 13:02 — ИА Регнум. В 10 из 11 регионов выборы в собрания депутатов столичных центров прошли по смешанной избирательной системе (в Черкесске Карачаево-Черкесии — пропорциональная). ИА REGNUM публикует предварительные итоги голосования на выборах депутатов гордумы в 11 региональных центрах (партсписок)
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Представительный орган в столичном центре субъекта РФ
Явка,%
КПРФ,%
ЛДПР%
СР,%
Другие,%
49,58%
16,43%
13,01%
12,83%
12,65%
40,15%
22,39%
11,79%
7,79%
19,18%
11,92%
6,57%
«Родина» 12,01%
23%
35,89%
12,98%
21,58%
20,02%
«Коммунисты России» 5,4%
57,3%
15,19%
13,42%
«Зелёные» 3,45%
38,61%
27,79%
11,01%
11,42%
«Коммунисты России» 6,24%
48,96%
14,45%,
20,49%
8,85%
39,71%
21,77%
7,41%
11,32%
44,15%
14,07%;
8,01%
9,62%;
63,69%
9,72%
5,07%
1,60%
48,95%
15,79%
8,95%
7,05%
Яблоко» — 4,1%, Коммунисты России — 2,23%, ПАРНАС — 3,92%, «Патриоты России» — 3,53%, «Родина» — 0,90%