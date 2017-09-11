Екатеринбург, 11 сентября, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Выборы без конкуренции невозможны. Тогда у населения пропадает к ним всяческий интерес. Прохождение оппозиции в местные думы обеспечивает прохождение муниципального фильтра альтернативных кандидатов, повышает интерес к выборам, считает политолог, автор уральского политического телеграмм-канала «Устинов троллит» Александр Устинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«На губернаторских выборах звучали слова о необходимости работать над явкой, тем самым повышая легитимность выборов. На муниципальных выборах подобной задачи не ставилось. В этой связи местные власти прибегли к традиционным попыткам занизить явку, мобилизовав административный ресурс. Иными словами, местные власти традиционно не заинтересованы в высокой явке, а заинтересованы в приводе на участке своих и понятных избирателей. К тому же уровень доверия к власти минимальный, и отсюда мы наблюдаем полнейший политический абсентеизм, то есть уклонение от какого-либо политического участия», — считает политолог Александр Устинов.

И подробно рассматривает пользу низкой явки для властей на примерах. В Петропавловске-Камчатском в местной думе по одномандатным округам в большинстве — представители «Единой России». А именно в списке — 10 представителей от ЕР, трое — от ЛДПР, двое от КПРФ и один от «Справедливой России». Большинство от «партии власти» обеспечено.

«На местных выборах в Москве вообще сложилась удивительная ситуация. Московская мэрия сознательно работала против явки. При этом подобная позиция мэрии не вызвала у того же ЦИК и Эллы Панфиловой какой-то негативной реакции. Оппозиция в лице Навального также сыграла на руку власти в Москве. Как показал пример выборов в Свердловской области, объявленный внесистемной оппозицией бойкот выборов, по сути, сыграл администрациям лишь на пользу», — уверяет политолог.

Александр Устинов считает, что Навальному было невыгодно, чтобы победила оппозиция. Ибо он становится ненужной фигурой в шахматной партии.

«После того, как в местные думы прошли оппозиционные кандидаты, появился шанс, что договорившись, оппозиция сможет сама пройти муниципальный фильтр, без обращения в мэрию Москвы. Навальный же на выборах мэра как раз использовал поддержку столичной администрации для прохождения фильтра. Сейчас оппозиция может выдвинуть другого кандидата, без консультаций с Сергеем Собяниным. Для Собянина получить несогласованного кандидата — серьёзный риск. Именно поэтому Навальный помогал Собянину, отдавая долг», — полагает политолог Устинов.

Экспертный институт социальных исследований указывает, что явка не имеет никакого значения, объясняя это тем, что низкая явка — якобы свидетельство того, что люди всем довольны. Между тем низкая явка может быть обусловлена совсем другими причинами.

«Например, тем, что люди не верят в перемены или не верят в то, что их голос не украдут, — поясняет Александр Устинов. — Легитимность, а не просто «легальность» выборов означает, что голосование прошло с участием максимально возможного числа избирателей. Тот факт, что человек приходит на избирательный участок, уже является определённым авансом, или знаком доверия системе, власти. Более того, большая явка при реальной конкурентности выборов позволяет говорить избранному кандидату, что он опирается в своих решениях и поступках на мнение населения. Отсюда возможность осуществлять смелые реформы, принимать управленческие решения и брать ответственность в непростых ситуациях. Если человека выбирают при явке в 10% и при 30% голосов, то о какой опоре на население вообще можно говорить? При низкой явке выборы превращаются в фикцию. Так что нет ничего удивительного, что ранее существовал законодательно установленный порог явки».

А победа Ильи Яшина в Красносельском районе говорит о том, что в целом он вёл грамотную кампанию и именно он может оказаться тем самым кандидатом от внесистемной оппозиции на выборах мэра Москвы. Впрочем, конкуренцию на этом поле ему может составить и Дмитрий Гудков-младший, у которого гораздо больше шансов на выдвижение в кандидаты, полагает политолог.

Что касается работы с явкой на грядущих президентских выборах, то политолог Александр Устинов после изучения явки по городам Свердловской области и так называемых «явочных проектов» в регионах уверен, что единственный проект, который себя однозначно оправдал — это «Фестиваль «Уральские самоцветы» с концертами и существенными призами в виде квартир и автомобилей.

«Большинство явочных проектов были нацелены на работу с молодёжью, в то время как «Самоцветы» затрагивали избирателей всех категорий. В муниципальных образованиях Свердловской области — серьёзный разбег по явке. Но везде, где проходил указанный фестиваль, уровень явки существенно выше. Иногда разница почти в два раза. Думаю, что опыт подобного эксперимента может оказаться востребован в марте 2018 года на президентских выборах», — резюмировал Александр Устинов.