Тбилиси, 11 сентября, 2017, 12:46 — ИА Регнум. «Сегодня провоцирование беспорядков, дестабилизации и на Украине, и в Грузии на руку только Кремлю. Я не буду утверждать, что Саакашвили имеет связи с Россией, но не исключаю совпадения интересов официальной Москвы и Саакашвили», — заявил грузинский эксперт Вахтанг Дзабирадзе в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели»), беседуя на тему развернувшихся 10 сентября на Украине событий. Как известно, вчера Михаил Саакашвили вместе с десятками сторонников сумел пересечь польско-украинскую границу и направился во Львов, откуда начнет движение на Киев.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Эксперт пояснил, что Саакашвили нестабильная обстановка нужна для собственных политических интересов, но отметил, что у России могут быть совсем иные интересы.

Главной причиной и целью действий Саакашвили Дзабирадзе назвал создание ажиотажа, но пояснил, что не может оценить масштабы резонанса, который вызвали эти действия на Украине. Что касается Грузии, в ней, по оценке эксперта, благодаря усилиям телекомпании «Рустави-2» был создан чуть ли не революционный фон.

«Ясно одно: в Грузии «Рустави-2» создала чуть ли не революционный фон, что очень преувеличено. Там ничего подобного не происходило. Собравшихся на Украине сторонников Саакашвили было не так много, чтобы правительство Порошенко испугалось. Главное, чтобы украинцы сочли Саакашвили угнетенным и нуждающимся в поддержке. Этим шумным вояжем Саакашвили именно это и планировал», — подчеркнул Дзабирадзе.

Что касается Грузии, здесь, по мнению эксперта, Саакашвили успеха добиться не сможет, так как для большинства населения Грузии как Сааашвили, так и его партия «Единое национальное движение» представляют скорее угрозу, чем спасение. И хотя рейтинг ныне правящей партии «Грузинская мечта» падает, это, по заявлению Дзабирадзе, вовсе не означает, что население страны изменило отношение к Саакашвили и его соратникам. Тот факт, что ЕНД все еще остается на политической арене страны, эксперт называет большой ошибкой «Грузинской мечты», но подчеркивает, что стать в Грузии героем Саакашвили никогда не сможет.

«Саакашвили продолжает авантюристские действия, как делал это в период своего правления в Грузии», — констатировал Дзабирадзе.