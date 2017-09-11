Как голосовали на выборах в региональные парламенты: партийный рейтинг
Москва, 11 сентября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. В пяти из шести регионов выборы в законодательные собрания субъектов прошли по смешанной избирательной системе (в Северной Осетии — пропорциональная).
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Выборы
Предварительные итоги голосования на выборах депутатов региональных парламентов по партийному списку
Законодательный орган субъектаРФ
Явка, %
КПРФ,%
ЛДПР,%
СР,%
Другие,%
11,53%
11,15%
3,46%
13,14%
7,01%
5,46%
14,68%
8,06%
5,75%
«Коммунисты России» — 2,26%; «Яблоко» — 1,22%
16,5%
13,02%
4,54%
5,62%
2,53%
11,37%
15,04%
8,96%
6,69%