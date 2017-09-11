Москва, 11 сентября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. В пяти из шести регионов выборы в законодательные собрания субъектов прошли по смешанной избирательной системе (в Северной Осетии — пропорциональная).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Предварительные итоги голосования на выборах депутатов региональных парламентов по партийному списку

Законодательный орган субъектаРФ

Явка, %

КПРФ,%

ЛДПР,%

СР,%

Другие,%

11,53%

11,15%

3,46%

13,14%

7,01%

5,46%

14,68%

8,06%

5,75%

«Коммунисты России» — 2,26%; «Яблоко» — 1,22%

16,5%

13,02%

4,54%

5,62%

2,53%

11,37%

15,04%

8,96%

6,69%

«Родина» — 1,65%; «Коммунисты России» — 1,47%