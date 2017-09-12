Новосибирск, 12 сентября, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Беды, постигшие российскую медицину в последние десятилетия, не обошли стороной и Новосибирск. С какими проблемами приходится бороться медучреждениям этого города, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

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Сокращение числа больниц при остающемся на том же уровне числе госпитализированных пациентов ложится тяжелым грузом на работников медицинских учреждений. Учитывая повышение общей заболеваемости населения Новосибирского региона, это заставляет оценивать картину с медобслуживанием еще более мрачно. Планы властей региона построить семь новых поликлиник, возможно, будут способствовать исправлению положения в будущем, но в настоящем приходится иметь дело с суровой реальностью.

А она состоит в том, что растущая нехватка специалистов и снижающаяся возможность медучреждений города предоставить обслуживание всем пациентам создают ситуацию, чреватую серьезными опасностями. Во избежание коллапса «оптимизация» в сфере здравоохранения, идущая по стране, требует срочной замены стратегии, с отходом от коммерциализации и поворотом к людям.

Узнайте детали в статье: Считать нужно не в рублях, а в жизнях. К вопросу об «оптимизации» медицины

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