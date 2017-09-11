Москва, 11 сентября, 2017, 12:37 — ИА Регнум. В Кремле должны быть довольны результатами выборов 10 сентября: власть хотела получить формальный мандат на управление людьми, и все назначенцы на этих выборах выиграли в первом туре. Однако они являются тяжелыми пассажирами на шее у Москвы, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Кремль

Я думаю, что в Кремле должны быть полностью удовлетворены результатами выборов. Порог явки давно уже не считается признаком легитимности. Эффективное, подлинное большинство уже не считается обязательным для местной власти, которая, собственно, и представляет своим лицом все болезненные и, прямо скажем, разрушительные социальные реформы, которые проводит правительство.

Власть должна быть довольна: она хотела получить формальный мандат на управление людьми, не спрашивая большинства. Все назначенцы на этих выборах отбросили свои приставки и.о.

Однако вопрос в другом. Впереди нас ждут главные для нашей страны президентские выборы. И поэтому явка на этих выборах должна быть максимально высокой. Вопрос: как эти новые власти с минимальной легитимностью будут выбирать нам президента России?

Если они себя не смогли выбрать при достаточном большинстве народа, как они могут кого-то выбрать при необходимом большинстве? Как они будут представлять власть перед лицом растущих социальных проблем? Эти новые власти не только не помощники, они очень тяжелые пассажиры на шее у Москвы.

И отдельно надо сказать о ничтожной явке на муниципальных выборах в Москве. Город Москва очень давно убивает все реальные полномочия муниципальных самоуправленцев. Он может праздновать победу, он их убил. И теперь городу Москве не нужны даже избиратели, он свободно может привести пять дворников на избирательный участок, и они выберут всё, что ему нужно.

Только как будет реноватор и урбанист Собянин вести диалог с огромной Москвой и огромной экономикой, которой он очень гордится? Большому городу и большой экономике нужны человеческие права. А закапывать деньги в тротуарную плитку может каждый.

Ранее РБК со ссылкой на «источник, близкий к Кремлю» сообщил, что в целом в Кремле довольны итогами единого дня голосования 10 сентября, в который в регионах России прошли выборы различных уровней. Эти итоги могут стать поводом для поддержания курса на изменение губернаторского корпуса.

Источник подчеркнул, что Кремль продолжит омоложение и обновление губернаторского корпуса и ожидается ряд других замен — не менее десяти глав регионов. Ранее в семи регионах России прошли кадровые перестановки, их возглавили новые губернаторы. Все они, по предварительным итогам голосования, победили в первом туре.