Москва, 11 сентября, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Вот уже на протяжении месяца в сети активно действует новая схема по выманиваю денег у доверчивых граждан. ИА REGNUM сегодня, 11 сентября, разоблачает мошенников. Считаем своим долгом предупредить читателей и обратить внимание правоохранительных органов на схему, которая, по мнению редакции, является преступной.

Цитата из м/ф «Приключения Буратино». реж. Дмитрий Бабиченко, Иван Иванов-Вано. 1959 год. СССР Хитрость

Новый способ мошенничества начал активно действовать примерно в августе 2017 года. Некоторые бдительные граждане поспешили предупредить других о «лохотроне». Так, на портале Stop-list.ru уже появились такие сообщения. Большинству из них приходили одни и те же сообщения с одинаковыми условиями, номерами телефонов и ФИО представителя компании. Единственное отличие — название компании, якобы разыгрывающей приз.

Действует это так: сначала пользователю смартфона приходит сообщение о том, что «по результатам рекламно-маркетинговой акции, проводимой в Платежном сервисе, Вы стали обладателем главного приза». Как правило, это автомобиль Land Cruiser 200, Lexus LX570 и другие дорогие машины. Сообщения приходят не по смс, а в Viber. После этого получатель «письма счастья» должен пройти несколько манипуляций на сайте, указанном в этом сообщении, и получить доступ к подробной информации.

После «регистрации» пользователю приходит письмо о том, что во время вручения приза будет проводиться фотосессия, в мероприятии будут принимать участие представители компании, партнеры, а аниматоры будут развлекать гостей. При этом требуется предоставить номер паспорта и ИНН.

«Подробности запланированного мероприятия пока останутся в секрете, дабы сохранить эффект приятной неожиданности», — предупреждают заботливые дарители автомобилей.

Фото сообщения с телефона от Agrykole Group «Вы — единственный победитель»

Обещают, что сумма приза составляет 6 150 000 рублей, налог с этих денег — 2 152 500 рублей. Заметим, что расписаны условия уплаты налога на первый взгляд убедительно: со ссылками на Налоговый Кодекс. При этом мошенники обещают, что официальное приглашение «счастливчик» получит заказным письмом после того, как адрес фактического места проживания будет им предоставлен. Взамен компания оплатит расходы на проезд в Москву, проживание в дорогом отеле в течение нескольких дней.

Правда, победитель несуществующий акции может отказаться от приза в пользу денежного вознаграждения (6 150 000 рублей). Однако в этом случае необходимо заплатить комиссию в размере 92 250 рублей, которую компания не может вычесть из суммы выигрыша. По этому поводу с фирмой свяжется банк клиента для подтверждения суммы комиссии, и только после чего человек должен эти средства перевести на QIWI кошелек. Обещают, что средства списаны не будут, а необходимо это только для подстраховки. То есть сначала человек перечисляет 92 250 рублей на QIWI кошелек, чтобы в компании убедились, что эти средства уже на счету, а потом, не потратив ваших денег, оплатят комиссию сами.

«Получается своего рода протекция платежа — Ваша защищенность, заключается она в том, что счет «Overtrei Group» ® Вы оплачиваете только после фактического зачисления денежного эквивалента по Вашим банковским реквизитам.

Удержать комиссию из денежного эквивалента не представляется возможным, так как в случае удержания комиссии сумма средств, фактически зачисленных по Вашим реквизитам, не будет соответствовать той сумме, которая будет отображена в справке по форме 2НДФЛ», — говорится в сообщении мошенников.

В результате всех операций «счастливчик» может потерять не только около ста тысяч рублей, но еще и предоставить мошенникам личные банковские данные: номер счета, БИК банка, наименование банка получателя, номер карты, срок ее действия. Эти данные они просят вписать в форму, которая необходима для отказа от приза в пользу денежного вознаграждения.

Как удалось выяснить корреспонденту агенства ИА REGNUM, сайты «фирмы», которые связывается с «победителями», довольно легко найти в сети, и на первый взгляд они выглядят более или менее убедительно. Однако поиском «Яндекса» находятся только эти сайты, но не «новости», помянутые на них. Для того чтобы выглядеть «прилично», в названиях поддельных компаний использованы названия реально существующих фирм, например, Crédit Agricole Group, в них заменена пара букв: Agrykole Group. В результате при поиске кажется, что компания действительно существует.

При более подробном изучении самого сайта видно, что многие разделы сделаны на скорую руку. Более того, в разделе «новости» все имеющиеся там материалы на поверку оказываются враньем. Стоит взять и проверить всего один информационный материал, чтобы понять, каким образом здесь все устроено. Например, новость о том, что «Agrykole в содружестве с Банком Русский Стандарт и компанией ЦКТ представляют технологическое решение «Мобильный терминал» оказывается «фейком» в том смысле, что реально такая новость существует от 15 марта 2015 года, только вот название компании там другое. Со всеми новостями на этом сайте мошенников аналогичная ситуация. Все они проиндексированы «Яндексом» несколько дней назад, хотя выход самих материалов в СМИ произошел два года назад.

Скриншот с сайта Agrykole Group Раздел новостей

Скриншот с сайта Verteid Group Раздел новостей

Зато посредством такой проверки выясняется, что этот мошеннический сайт не единственный. По примерным подсчетам, их около двух десятков, некоторые из которых уже закрыты. На момент публикации новости известны: Finkanty Group, Ingeross Group, Embofoxt Group, Roysswen Group, Bootlers group, Nordbei Group, Breitkor Group, Possme Group и тому подобные. В настоящее время нам удалось найти два еще действующих сайта-близнеца, разное у которых только название. Это Agrykole Group и Verteid Group. Телефоны на сайтах указаны одинаковые — + 7 (495) 646-13-97

«Сегодня пришло сообщение, что выиграл Тойота Лэнд Крузер 200 с сайда leydkor. company… сайт зарегистрирован вчера… не ездить мне на Крузаке…», — пишет Дима Кавказский в обсуждениях на Variatech.ru.

Корреспондент ИА REGNUM связался с представителями «компании Agrykole Group». После трех минут ожидания ответила оператор, представившаяся Олесей, однако на вопросы представителей СМИ отвечать отказалась. Никаких данных об акции, отборе победителей, деятельности компании предоставлено не было. Оператор заявила, что отвечает только за «техническую поддержку», а с «победителями» акции фирма связывается напрямую, контакты тех, кто мог бы пояснить подробности проведения конкурса, предоставлять тоже отказалась и бросила трубку.

Скриншот с сайта Agrykole Group Сайт «уникальной» платежной системы

Скриншот с сайта Agrykole Group Сайт второй «уникальной» платежной системы

Важно понимать, что любые акции, в первую очередь, рекламные, поэтому информация о их должна легко находиться на проверенных сайтах, в СМИ, часто о них могут говорить по телевидению. Компаниям нет смысла устраивать акции, о которых никто не знает.

Мошенники берут за основу деятельности своих компаний последние технологические решения: приём платежей банковскими картами с помощью мобильных устройств. Дело в том, что сейчас это актуально для страховых агентов, интернет-магазинов, предприятий, деятельность которых связана с выездной торговлей и доставкой. Мошенники же используют эти данные с расчетом на то, что это технология нова, а чтобы досконально разобраться в этом, человеку потребуется немало времени.

Само существование таких схем, которых в сети немало, говорит о том, что люди, не попавшиеся на «приманку» мошенников, не обращаются в правоохранительные органы, полагая, что это ничего не изменит. В лучшем случае они оставят сообщение на форумах. В свою очередь, те, кто оказался не очень внимательным и все же отдал мошенникам круглую сумму, скорее всего, не обращаются в полицию, потому что боятся признаться в собственных «проколах». Учитывая то, что правоохранители работают по заявительному принципу, такая логика в любом случае оказывается на руку мошенникам.

ИА REGNUM просит считать этот материал официальным обращением в правоохранительные органы.