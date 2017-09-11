Москва, 11 сентября, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») обратилась к правоохранительным органам с призывом расследовать инцидент с поджогом машины возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина.

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

«Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом тщательнейшим образом расследовать случившийся инцидент с поджогом машины у офиса г-на Добрынина. Оценить всю совокупность ситуации с учётом простого правила: кому это выгодно? Кто является главным бенефициаром от такой провокации? Кому выгодно отвлечь внимание от правовой ситуации и перевести ее в плоскость оценок экстремистских и хулиганских выходок? Кто на самом деле все это планировал и осуществлял?» — написала Поклонская в соцсети.

Не слишком ли прямолинейными и навязчивыми становятся попытки выставить себя на всеобщее обозрение жертвой неких мифических православных радикалов, задает вопрос парламентарий.

«Единственную форму протеста против совершающегося осквернения нашей исторической памяти и Святынь православные видят только в молитве, что и показали состоявшиеся вчера крестные ходы и молитвенные стояния. Но, очевидно, кому-то выгодно скрыть собственное беззаконие под весьма удобной и безотказно работающей маской. Любая провокация всегда направлена на то, чтобы получить от провоцируемого какую-либо ожидаемую реакцию. Очень надеюсь, что те, у кого есть совесть и разум — прекрасно видят это», — указала Поклонская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, московская полиция проводит проверку по факту возгорания автомобилей рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Одной из версий рассматривается поджог. На фотографиях, выложенных Добрыниным, изображен листок бумаги с надписью «За Матильду гореть».