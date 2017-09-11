Брянск, 11 сентября, 2017, 10:45 — ИА Регнум. На выборах в Госдуму в Брянском одномандатном округе №77 произошел вброс бюллетеней в урну. Об этом сообщают представители КПРФ. Видео размещено на сайте регионального отделения партии. Коммунисты уверяют, что нарушение закона произошло в Брянске, на участке №115.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По словам наблюдателей, на участок пришла женщина, которая получила бюллетени для голосования. Позже она якобы вошла в кабинку для голосования с сумкой, погасила свет, а после попыталась бросить в урну пачку бюллетеней. При этом сообщается, что женщина являлась членом избирательной комиссии.

На место была вызвана полиция. Сама женщина не отрицала, что попыталась вбросить бюллетени. Позже выяснилось, что все бюллетени были заполнены в пользу кандидата от ЛДПР Бориса Пайкина. Всего женщина не успела вбросить шесть бюллетеней. На всех документах были печати и подписи членов УИК.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутата Госдумы в Брянском одномандатном округе №77 прошли 10 сентября. По предварительным данным, победу на них одержал представитель ЛДПР Борис Пайкин. «Единая Россия» не участвовала в выборах. В региональном отделении партии ранее заявили, что недостаточно времени, чтобы провести праймериз.

Между тем Борис Пайкин находился под угрозой снятия с выборов. Заявление в суд подавал коммунист Александр Куприянов, который в итоге занял третье место. Он посчитал, что Борис Пайкин мог попытаться подкупить избирателей с помощью открытия детской площадки. Кроме того, кандидат от КПРФ заявлял о том, что его сопернику от ЛДПР в ходе избирательной кампании помогают местные и региональные чиновники, в частности, приглашая его на официальные мероприятия.