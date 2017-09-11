Как голосовали за глав регионов
Москва, 11 сентября, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Предварительные итоги голосования на выборах губернаторов в 16 регионах России
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Выборы
Субъект РФ
Явка,%
Кандидаты на должность главы субъекта РФ, % голосов
Белгородская область
на 19:30
55,54%
Бурятия
41%
39,35%
Карелия
29,23%
Кировская область
30,7%
Марий Эл
43,62%
Мордовия
80,5%
Новгородская область
28,36%
Пермский
край
Рязанская область
36%
Саратовская область
55,16%
Севастополь
34,21%
Свердловская область
37,33%
Игорь Торощин
Томская
область
25,78%
Удмуртия
Ярославская область
33,88%