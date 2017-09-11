Москва, 11 сентября, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Предварительные итоги голосования на выборах губернаторов в 16 регионах России

Александр Горбаруков ИА REGNUM
Выборы

Субъект РФ

Явка,%

Кандидаты на должность главы субъекта РФ, % голосов

Белгородская область

на 19:30

55,54%

Бурятия

41%

39,35%

Карелия

29,23%

Кировская область

30,7%

Марий Эл

43,62%

Мордовия

80,5%

Новгородская область

28,36%

Пермский

край

Рязанская область

36%

Саратовская область

55,16%

Севастополь

34,21%

Свердловская область

37,33%

Игорь Торощин

Томская

область

25,78%

Удмуртия

Ярославская область

33,88%

Сергей Балабаев, депутат Ярославской областной Думы на профессиональной постоянной основе,ПАРНАС 5,88%,Андрей Ватлин, руководитель отдела в ООО «Фора-консалтинг», ЛДПР 2,91%Дмитрий Мироновврио губернатора Ярославской области, ЕР 79,32%Кирилл Панько, временно неработающий, «Коммунисты России» 1,23%Михаил Парамонов, депутат Ярославской областной Думы шестого созыва на профессиональной постоянной основе,КПРФ 8,61%