Москва, 11 сентября, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Для большинства жителей России проблема алкоголизма очень актуальна. Как признались 41% респондентов, в их кружении есть алкоголики. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Карл Лемох. Пьяный муж. 1894

45% граждан РФ относят алкоголизм к категории болезней, требующих медицинского вмешательства. 27% опрошенных считают это болезнью социального характера.

Меры российских властей по сокращению потребления алкоголя 41% граждан называют недостаточными (среди тех, в чьем окружении есть алкоголики, — 47%). 9% характеризуют их как чрезмерные (о достаточности говорят 35%).

Самой действенной мерой в борьбе с алкоголизмом жители России считают запрет на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года (53%).

Кроме того, по мнению 46% действенной является рекламы алкоголя, а также пропаганда здорового образа жизни (48%).

При этом снизилась доля тех, кто выбирает вариант «введение уголовной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах» (с 39% в 2005 года до 28% в 2017 году).

Наименее популярными мерами, а борьбе с алкоголизмом являются: повышение цен на алкогольную продукцию (18%) и введение «сухого закона» — 13%.

За начало антиалкогольной кампании в России выступают 64% опрошенных.

Опрос проведен 3−4 августа 2017 г. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ выдвинул предложение о повышении минимальной стоимости крепкого алкоголя с более чем девятипроцентным содержанием спирта во имя снижения потребления алкоголя в России. Оптимальная цена за пол-литровую бутылку водки, по мнению министерства, должна стоить больше 300 рублей.

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