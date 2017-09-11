Москва, 11 сентября, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра обороны Украины Степана Полторака и еще девятнадцати высокопоставленных украинских силовиков, сообщает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Среди фигурантов уголовного дела оказались начальник украинского Генштаба Виктор Муженко, бывший командир Сухопутных войск ВС Украины Анатолий Пушняков, действующий командир Сухопутных войск Сергей Попко, командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров и другие. Уголовное дело заведено по факту применения силовыми структурами Украины запрещенных средств и методов ведения войны на юго-востоке Украины в соответствии со ст. 356 УК РФ.

Следствие установило, что украинская сторона неоднократно нарушала соглашение о прекращении огня в Донбассе, достигнутое трехсторонней контактной группой в феврале 2015 года. В частности, военнослужащие Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины периодически осуществляли прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями на указанных территориях, с применением тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства.

По данным Следственного комитета, обстрелы велись по приказу высшего военного руководства Украины, в том числе министра обороны Украины Степана Полторака.

В результате артобстрелов частично и полностью разрушено более 183 объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения юго-востока Украины, погибли семь мирных жителей, 74 ранены, среди них семь несовершеннолетних.