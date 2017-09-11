Симферополь, 11 сентября, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Муниципальные выборы никогда не были актуальными, но такие результаты — уже что-то сверхординарное, люди игнорируют избирательный процесс, поскольку не связывают с местными властями возможность обустройства своей жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал крымский политолог Владимир Джаралла.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Да, организация выборов в плане информирования, агитации, соперничества была очень слабой, что свидетельствует о нехватке средств у всех участников, но, боюсь, есть ещё одна причина. Муниципальный уровень — наиболее близкий по отношению к людям уровень власти, который должен нести основную нагрузку по решению проблем повседневной жизни и её обустройства. И то, что люди игнорируют выборы, показывает, что они так не считают и не связывают с этим уровнем возможность обустройства своей жизни», — отметил политолог.

А вот с Севастополем, по его словам, ситуация несколько иная — первые прямые выборы губернатора должны были привлечь внимание людей, но и тут этого не произошло, поскольку наиболее вероятному победителю — Дмитрию Овсянникову — не удалось выйти за рамки чиновника и стать политиком.

«Острая борьба среди элит города, связанная с переделом собственности, также сыграла свою роль, но отсутствие прямого диалога с избирателями было очевидным. А он в условиях отсутствия политической конкуренции — единственный работающий инструмент между властью и всеми группами населения», — подчеркнул Владимир Джаралла.

Напомним, в единый день голосования в городе-герое Севастополе впервые в новейшей истории выбирали губернатора. В Крыму в это время проходили дополнительные выборы депутатов крымского парламента, а также в представительные органы муниципальных образований. По последним данным, и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников набирает более 71% голосов.