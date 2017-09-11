Сеул, 11 сентября, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Официальный представитель государственной власти Южной Кореи высказал открытую угрозу в адрес КНДР: северный сосед расплатится нестабильностью и экономическими проблемами за пуски ракет и ядерные испытания, заявила министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, выступая на пресс-конференции в Сеуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

«Северная Корея ступила на безрассудный путь. Ценой, которую она заплатит за продолжающиеся провокации, игнорируя волю миролюбивого международного сообщества, будет нестабильность и экономические проблемы», — сказала глава МИД.

Она также пояснила, что правительство Южной Кореи останется приверженным мирному разрешению кризиса на Корейском полуострове. Для достижения общей цели международного сообщества Сеул продолжит предпринимать шаги по ядерному разоружению соседа, «полному и необратимому».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Запада продолжают наставать на том, что КНДР занимается провокациями, осуществляя запуски ракет и проводя испытания ядерного оружия. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что внесет в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением КНДР. В ответ Пхеньян распространил сообщение, в соответствии с которым намерен причинить Соединенным Штатам «такую великую боль и страдания, через которые они не проходили за свою историю».