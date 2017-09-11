Киев, 11 сентября, 2017, 08:23 — ИА Регнум. В черный список скандального сайта «Миротворец» попал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, написал 10 сентября «волонтер» «Миротворца» Михаил Олешко на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, Саакашвили официально добавлен в базу данных «Миротворца» за незаконное пересечение границы Украины, а также нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей в составе группы лиц. Также «Миротворец» опубликовал общеизвестные данные о том, что экс-президент Грузии объявлен в международный розыск.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинский русофобский сайт «Миротворец» добавляет в свой черный список, по большому счету, граждан России, находящихся в российском Крыму за «незаконное пересечение границы Украины». Также администраторы сайта добавляют в базу данных тех, кто поддерживает Донецкую и Луганскую Народную Республики.

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Напомним, Михаил Саакашвили 10 сентября с боем прорвался через польско-украинский пограничный пункт «Шегини». На пропускном пункте установили заслон из пограничников, однако Саакашвили с помощью своих товарищей прорвал заслон и пересек границу.