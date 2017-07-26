Саакашвили больше не украинец

Киев, , 18:15 — REGNUM Государственная миграционная служба Украины подтвердила информацию о том, что бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает телеканал ТСН.

В украинской миграционной службе сообщили, что Саакашвили теряет гражданство на основании пункта 2 статьи 19 закона «О гражданстве», а именно на основании ложных данных, указанных в анкете.

Оказывается, в анкете, которую заполнял Саакашвили, было указано, что он не находится под следствием на Украине или за её пределами, однако уже тогда было известно, что на территории его родной страны — Грузии — Саакашвили заочно арестован.

Примечательно, что у президента Укараины Пётра Порошенко не было никаких вопросов к Саакашвили, когда он даровал ему украинское гражданство. При этом известно, что гражданином Украины Саакашвили стал в 2015 году, а заочно арестован в Грузии он был в 2014 году и СМИ широко освещали этот процесс.

Напомним, украинское гражданство Саакашвили дали сразу перед назначением его губернатором Одесской области.