Краснодар, 11 сентября, 2017, 08:09 — ИА Регнум. В Краснодарском крае жители региона избрали новый состав Законодательного собрания. В настоящее время избирательные комиссии ещё ведут подсчёт голосов. По предварительным данным на 06:07 11 сентября убедительную победу одерживают представители «Единой России». Кандидаты от правящей партии заручились поддержкой 70,75% избирателей, передает ИА REGNUM со ссылкой на данные крайизбиркома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

Второе место по количеству голосов разделили ЛДПР и КПРФ. Разница в их результатах только в сотых — 11,11% и 11,54% соответственно. На избирательных участках кандидатов от либерально-демократической партии проголосовали свыше 184,8 тыс. человек, за коммунистов — более 192 тыс. избирателей.

Две партии, участвовавшие в выборах, не набрали нужного количества голосов для того, чтобы быть представленными в новом парламенте Кубани. Это «Справедливая Россия», доверие которой оказало 3,49% или 58 тыс. избирателей, а также «Коммунисты России» с результатом в 1,56% голосов избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы нового состава депутатов Законодательного собрания Краснодарского края состоялись 10 сентября. Всего в избирательном процессе приняли участие 38,47% жителей Кубани, обладающих правом голоса. Всего же в избирательные списки были внесены фамилии 4 030 840 человека.

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Для проведения выборов в Краснодарском крае работало 2 779 избирательных участков. Активнее всего оказались жители Новороссийского округа. Здесь на избирательные участки пришли более 50% избирателей.

Ход голосования в Краснодаре оценили в Объединенном штабе общественного наблюдения. Эксперты отметили хорошую, по сравнению с другими регионами, подготовку к выборам.

Напомним, предыдущий состав краевого парламента жители региона выбирали в октябре 2012 года. Тогда в голосовании приняло участие 45,71% избирателей от общего числа, включенного в списки избирателей. За 50 мест в Законодательное собрание боролись представители 16 политических партий (для сравнения: в нынешнюю избирательную кампания — только пяти). В итоге в парламент прошли две партии — «Единая Россия» и КПРФ, которые смогли преодолеть пятипроцентный барьер. «Единая Россия» набрала 69,73% голосов избирателей, а коммунисты — 8,89% голосов.

Подробнее: В парламент Краснодарского края прошли две партии — «Единая Россия» и КПРФ