Москва, 11 сентября, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 8 сентября открылись ростом по доллару и евро. В последний день недели ослаблению рубля способствовало несколько факторов: общее укрепление доллара США в рамках коррекции, снижение цен на нефть и опасения новых запусков северокорейских баллистических ракет во время празднования образования государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

К закрытию дня курс доллара вырос до 57,49 рубля, курс евро — до 69,14 рубля. На американской сессии баррель Brent подешевел на 2,35%, до $53,54.

Нефть перешла к снижению 8 сентября вечером на фоне приближающегося к Флориде урагана «Ирма». В связи с этим некоторые НПЗ в США вновь приостановили свою работу. Снижение нефтяных котировок временное. Как только ураганы стихнут, на фоне восстановления работы НПЗ резко повысится спрос на нефть.

Сегодня, 11 сентября, нефть торгуется в плюсе. Выходные прошли спокойно. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ограничился вечеринкой. Новые ракеты запускать не стал. С открытием бирж инвесторы стали выходить из защитных активов. Японская иена, швейцарский франк и золото ушли в минус.

По паре доллар/рубль сформировалась разворотная ценовая модель. Покупатели смогли полностью перекрыть падения курса доллара за 7 сентября. Сейчас они встретились с зоной сопротивления 57,60−57,65 (гэп от 4 сентября) и трендовой линией от вершины 58,92 рубля.

На фоне дорожающей нефти (восстановление цены после пятничного снижения) пара доллар/рубль может вернуться к уровням 57,17−57,10 рубля. Если торги 11 сентября по доллару закроются выше отметки 57,15 рубля, то готовимся к его укреплению по отношению к рублю до 58,12 рубля (максимум 5 сентября). По паре евро/рубль видится рост с 68,65 рубля до 69,65 рубля.

Напомним, 8 сентября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 45 коп. (+0,82%), до 57,36 руб., курс евро — на 61 коп. (+0,90%), до 68,03 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (+6,06%), евро/рубль — 234,2 млн евро (-31,95%).

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