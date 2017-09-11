Южно-Сахалинск, 11 сентября, 2017, 07:11 — ИА Регнум. На избирательные участки в ходе выборов депутатов Законодательной думы Сахалинской области пришло менее 26% избирателей. В числовом выражении это означает, что из 378 584 сахалинских избирателей желание проголосовать изъявили немногим более 98 тысяч островитян. То есть — подавляющее большинство выборы проигнорировало. В причинах разбирался политтехнолог Константин Скрипников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Сахалинская Областная дума

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После «громкой» предвыборной кампании, изобиловавшей скандалами, Сахалин получил весьма вялотекущие выборы с низкой явкой. Вечером 10 сентября сахалинцы, проявлявшие небывалую активность в социальных сетях, сразу же после опубликования предварительных итогов голосования, назвали власть в регионе «нелегитимной». Так ли это и что означает такая низкая явка?

«Итоговая явка на выборах депутатов в Сахалинскую областную Думу составила 25,96%. Анализ итогов голосования по горячим следам сразу рождает несколько вопросов. Большая это явка или маленькая? И может ли считаться после таких результатов законодательная власть легитимной, по крайней мере, такой вопрос часто проскакивает в социальных сетях. Давайте по порядку. Наверное любой мало-мальски разбирающийся в выборах человек прекрасно понимает, что явка в сентябре всегда меньше явки в октябре. Не зря же председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова неоднократно высказывала своё мнение о необходимости переноса Единого дня голосования на октябрь в целях именно повышения явки. Причина — дачи, где большинство избирателей собирают урожай, шашлыки, пикники, отпуска и прочее. Тем не менее, результат явки 25,96% можно более-менее объективно оценить в сравнении с результатами предыдущих выборов», — сказал Константин Скрипников.

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На выборах в предыдущую Сахалинску областную Думу, которые состоялись в 14 октября 2012 явка составила 27,48%. То есть, всего на 1,5 процента выше. Но выборы тогда проходили в октябре, люди вернулись из отпусков, собрали урожай на дачах, да и на улице похолодало. Что, естественно, повышало явку. Поэтому если судить по этому критерию, то избирательная кампания 2017, с точки зрения явки, прошла успешнее.

Если сравнить результат явки на Сахалине с аналогичными результатами в соседних похожих регионах — в Приморском крае и в Хабаровском крае, то большой разницы мы не увидим и здесь. В Хабаровском крае выборы в региональный парламент проходили в сентябре 2014 года, и явка там составила 25,45%. С Приморьем к сравнивать совсем некорректно — там выборы в региональный законодательный орган были совмещены в 2016-ом году с выборами в Государственную Думу, а выборы в федеральный законодательный орган — это примерно +10%.

«Совершенно верно. Вот и остаётся сравнивать выборы на Сахалине только с его же прошлой историей и с историей соседа из Хабаровского края. По этим двум показателям явку как минимум провальной назвать нельзя, наверное она даже ближе к «хорошей», — уточнил политтехнолог.

«Что ещё хочется отметить по явке в этой кампании, так это то, что в последний момент, за два часа до закрытия участков, в период, когда уже никто практически не идёт голосовать, явка скакнула практически на 2,5% с 23,5% до 25,96%. Это говорит о том, что в этот момент были задействованы административные рычаги, и удалось мобилизовать «спящий» провластный электорат», — продолжил Скрипников.

ИА REGNUM : Тем не менее, явка низкая. Ведь это ненормально, неправильно, когда подавляющее большинство жителей региона в принципе игнорируют выборы? К тому же, накануне выборов Южно-Сахалинск, островная столица, отметил 135-летие, праздновали широко, с приглашенными звездами российской эстрады. Губернатор, лидер партийного списка единороссов, даже спел хором с Ани Лорак…

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«Что касается практики привоза перед днём голосованием поп-идолов, в данном случае Анни Лорак, то я бы не обольщался на счёт поднятия за счёт этого явки, равно как и устраивание грандиозных праздников тоже практически не влияет на явку. Народ посмотрел на поп-диву, съел бесплатные бутерброды, немного гульнул, но отнёсся к этому сугубо утилитарно, как к должному. Поэтому связывать эти мероприятия с явкой я бы не стал».

«Вот то что точно работает на явку так это конкурентная кампания, которой кстати не было и страх избирателя потерять то, что он имеет, и здесь скорее всего сахалинцы понимают, что хуже уже не будет, поэтому можно и не пойти на выборы.

При нормальной конкурентной компании даже между Единой Россией и КПРФ сентябрьская явка превысила бы 30%», — сказал эксперт. Слабая конкуренция, естественно, повлияла на явку. Один из важных показателей слабой конкуренции — отсутствие нарушений на выборах. Когда идет настоящая борьба за власть, то на каждом участке хоть какое-то нарушение, да находится. Отсюда можно сделать вывод, что у КПРФ и ЛДПР попросту не было ресурсов для ведения конкурентной борьбы», — сказал Константин Скрипников.

Эксперт также полагает, что и явка была бы успешнее, и репутационные потери, с которыми неизбежно после такой кампании столкнуться победители — единороссы, куда меньшими, если бы предвыборная гонка не носила столь агрессивный и скандальный характер. В сахалинских СМИ и социальных сетях кампанию неоднократно называли «самой грязной» за всю выборную историю Сахалина.

«Явка была бы выше, если бы в кампании было меньше использовано «грязных» избирательных технологий. Надо сказать, что разочарование постигло не только электорат многочисленных коммунистических партий, которые скандалили между собой в течение всей кампании, но и сторонников власти, которые были разочарованны — арестом мэра Корсакова, «разборками» в Торгово-промышленной палате, игнорированием властью экологических проблем и многим другим. Да явка могла быть чуть выше и достигнуть 30%. Вопрос в другом: а надо ли это было власти?», — задал вопрос Константин Скрипников.

В социальных сетях сахалинцы, проявляя куда большую активность, чем на избирательных участках в ходе прошедших выборов, оставляют сотни комментариев к «победному» пресс-релизу островных единороссов.

Самые распространенные комментарии касаются низкой явки на выборы:

«26% проголосовали. Из них меньше половины за «ЕР». Остальные против. А 74% сахалинцев и курильчан вообще никому не верят. Поэтому и на выборы не пришли. Эта власть привела к тому, что на Сахалине не стало рыбы, скоро не станет ни нефти, ни газа, ни прочих природных богатств островов! Власть, которая полностью игнорирует все предупреждения экологов, ученых и прочих умнейших людей! Власть, которая построена на откатах! Народные избранники — все какие-то непонятные люди, без грамотной речи даже, без заслуг перед Родиной, не ученые, не заслуженные педагоги, не волонтеры, не благотворители — бизнесмены, одним словом. И наш народ все еще ведется на их посулы?!», — написали сахалинцы в комментариях в социальных сетях.

Из всего этого можно сделать вывод, что, даже победив на выборах в региональный парламент, островные единороссы «лавровых венков победителей» от народа не получили.

А они им нужны?

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Как сообщало ИА REGNUM, вся предвыборная кампания — 2017 на Сахалине сопровождалась скандалами. Отстранена от участия в гонке «Партия Дела», при очень странных обстоятельствах выбыл из кампании один из старожилов островной политики и председатель Областной думы Владимир Ефремов, который буквально накануне вел активную агитацию и встречался с избирателями. выборы, впервые за всю историю, проигнорировали нефтяники. Волну негативных откликов островитян вызвал и визит на Сахалин премьер-министра Дмитрия Медведева — сахалинцы высказывали возмущение по поводу перекрытых повсеместно дорог и рыбалки премьера в компании с фигурантом уголовного дела Александра Хорошавина Анатолием Осадчим, который под протокол признался в даче многомиллионных взяток. Третьим на рыбалке был губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

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