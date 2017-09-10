Южно-Сахалинск, 11 сентября, 2017, 02:36 — ИА Регнум. На Сахалине подвели предварительные итоги выборов в Областную думу VII созыва. По предварительным данным лидирует «Единая Россия», набрав более 49% голосов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Избирательный участок в Южно-Сахалинске — начало подсчета бюллетеней

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На избирательные участки на Сахалине и Курилах явились около 26% избирателей. Всего на выборы в островном регионе ждали 378 584 человека. Из них желание проголосовать изъявили немногим более 98 тысяч.

«Единая Россия», по предварительным данным, набрала около 50% голосов. Следом за единороссами ожидаемо следует КПРФ — партия оставила за собой 16,2% голосов избирателей. Третьей в списке лидеров стала ЛДПР, набрав 12,6% голосов.

Далее партии располагаются следующим образом: «За женщин России» — 4,9%, «Справедливая Россия» — 4,7%, «Коммунисты России» — 4,2%, КПСС — 3,8%, «Яблоко» — 1,4%, «Патриоты России» — 1,3%, «Родина» — 1,2%.

По одномандатным округам также почти везде одержали победу единороссы. Исключение составили три округа — в одном победила кандидат от КПРФ, в двух других самовыдвиженцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года, в единый день голосования, на Сахалине прошли выборы в Областную думу VII созыва, а также в муниципальные собрания депутатов. В ходе выборов наблюдатели не зафиксировали массовых нарушений.