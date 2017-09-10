Псков, 10 сентября, 2017, 21:14 — ИА Регнум. В Пскове на выборах депутатов Псковской городской думы явка на 18:00 составила 19,38%, в Великих Луках на выборах в городскую думу — 19,99%. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

«Но в этом году как никогда высокое количество проголосовавших досрочно — за 10, за пять дней, за три дня до выборов. Такое количество избирателей беспрецедентно. По мнению организаторов избирательного процесса и правоохранительных органов, это связано с системной, хорошо организованной работой некоторых кандидатов в одномандатных округах, связанной с применением достаточно сомнительных технологий», — сказал Цветков.

Он напомнил, что уже возбуждено уголовное дело о подкупе избирателей, а также о воспрепятствовании реализации избирательного права, как активного, так и пассивного.

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«Это беспрецедентное событие, которое внесет свою лепту в историю избирательного процесса Псковской области. Подсчёт голосов пройдет в соответствии с законом, но события, которые развиваются вокруг избиркомов, были связаны с задержаниями лиц, которые препятствовали реализации избирательного права», — добавил он.

По данным избирательной комиссии Псковской области, на выборах в Псковскую городскую думу досрочно проголосовало 3,17% от общего количества избирателей, включенных в списки. Также высокий процент досрочного голосования наблюдался на выборах в Великолукскую городскую думу — 3,56% и на дополнительных выборах депутата Псковского областного собрания по одномандатному избирательному округу № 8 — 3,89%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые главы Пскова и Великих Лук будут избраны из числа депутатов городских дум новых созывов.